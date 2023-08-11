Правление Ида-Вирумааского округа Центристской партии Эстонии выдвигает Танеля Кийка и Михаила Кылварта в качестве кандидатов на пост председателя Центристской партии на внеочередном конгрессе.
Центристы Ида-Вирумаа выдвигают Танеля Кийка и Михаила Кылварта кандидатами на пост председателя партии
- Мы имеем дело с достойными кандидатами, которые не нуждаются в более широком представлении. Члены округа Ида-Вирумаа ожидают, что новый председатель Центристской партии приведет партию в правительство и будет готов взять на себя ответственность премьер-министра, потому что это единственный способ эффективно отстаивать интересы уезда. Решения правительства во главе с Партией реформ ясно показывают, что судьба Ида-Вирумаа их не интересует, - сказала исполняющая обязанности председателя Ида-Вирумааского округа Ээви Паасмяэ.
Кандидатами в правление Центристской партии выдвинуты: Яак Ааб, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Дмитрий Дмитриев, Андре Ханимаги, Мария Юферева-Скуратовски, Лаури Лаатс, Юри Ратас и Яна Тоом.
На пост председателя суда чести Центристской партии выдвинут Марко Шорин, бывший депутат парламента, а в настоящее время вице-мэр Пыхья-Пярнумаа и член правления Пярнуского округа, а Ээви Паасмяэ - на место председателя ревизионной комиссии партии.
Внеочередной конгресс Центристской партии состоится 10 сентября в спортивном холле E-Piim в Пайде. Где будет избран председатель партии, члены правления партии, члены ревизионной комиссии и председатель суда чести. В Пайде ожидается более 1000 делегатов.