Центристы Ида-Вирумаа выдвигают Танеля Кийка и Михаила Кылварта кандидатами на пост председателя партии

- Мы имеем дело с достойными кандидатами, которые не нуждаются в более широком представлении. Члены округа Ида-Вирумаа ожидают, что новый председатель Центристской партии приведет партию в правительство и будет готов взять на себя ответственность премьер-министра, потому что это единственный способ эффективно отстаивать интересы уезда. Решения правительства во главе с Партией реформ ясно показывают, что судьба Ида-Вирумаа их не интересует, - сказала исполняющая обязанности председателя Ида-Вирумааского округа Ээви Паасмяэ.