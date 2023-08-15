Анвар Самост: А не перевести ли это огромное госучреждение в Нарву?

Мой коллега Хуко Ааспыллу из национального вещания внимательно прочитал отчет за прошлый хозяйственный год Фонда предпринимательства и инноваций (EISA), совместного учреждения, созданного в результате слияния Фонда развития предпринимательства (EAS) и "KredEx". То, что он обнаружил, удивило как других журналистов, так и широкую общественность.
Любой может убедиться сам, посмотрев отчет, что EISA тратит по-крупному с сомнительной целесообразностью. Кроме того, слияние двух учреждений не привело к экономии средств, которая была обещана при их объединении два года назад. Наоборот, расходы выросли.
Следует подчеркнуть, что коллега не пытался раздобыть секретные документы, не общался с информатором. Он просто прочитал несколько отчетов и ознакомился с открытыми данными EISA.
Более известными в обществе стали примеры того, как EISA помогал одному отелю построить спа, который якобы снижает вредное электромагнитное излучение (но на самом деле, конечно, это чистое мумбо-юмбо), и созданная совместно с Яреком Казаром песня "JAH-laul", которая "характеризует все действия EISA в ценностном предложении работодателя". Однако есть и другие подобные примеры, на самом деле еще более сумасшедшие. В основном они относятся к двум большим группам: дотации предприятий и маркетинг Эстонии как направления для инвестиций и туризма.
Поддерживать предприятия на деньги налогоплательщиков и на усмотрение чиновников вообще сомнительное дело. К счастью, неизвестно, что в Эстонии это сопровождалось бы масштабной коррупцией. Гораздо хуже то, что государственная поддержка некоторых предприятий всегда мешает функционированию свободного рынка.
Чтобы начать или расширить бизнес, кто-то должен вложить в него деньги или, в более широком смысле, капитал в виде знаний, недвижимости, рабочей силы или чего-то еще. Эти деньги могут поступать непосредственно от владельцев, через фондовую биржу или от банков. Однако если все они отказались от нового бизнеса, то вложение денег налогоплательщика в это дело чиновниками, которые сами ничем не рискуют, очевидно, является растратой или, что еще хуже, нанесением вреда чьему-либо бизнесу.
Если в одном городе есть два спа-отеля, которые конкурируют за посетителей, но один получает субсидию от государства, можно поспорить, что в первую очередь пострадает отель, не получающий субсидию, а чуть позже клиенты просто получат менее качественное обслуживание. Особенно, если другой отель будет получать такую поддержку.
В первое десятилетие после восстановления независимости Эстония была настолько бедной и бережливой, что даже в голову не приходило платить какие-то предпринимательские субсидии. Однако это были годы, когда экономика Эстонии росла с сумасшедшей скоростью, сюда поступали миллиардные иностранные инвестиции, эстонский экспорт рос семимильными шагами, заработная плата эстоноземельцев, их благосостояние и цены на производимую здесь продукцию росли быстрыми темпами. Теперь даже не нужно читать отчеты EISA, чтобы удивиться, насколько иначе все обстоит в Эстонии с развитой либеральной рыночной экономикой.
"В EISA работает около 360 человек, и в 2022 году на деятельность учреждения было потрачено 56,6 миллиона евро, вдобавок - сотни миллионов евро в виде переданных субсидий. Среднемесячная заработная плата составляет 3200 евро".
Анвар Самост, журналист
Что касается маркетинга Эстонии, то это необходимая, но исключительно сложная задача, где нашими конкурентами являются десятки гораздо более крупных стран. Нереально рассчитывать на бюджеты, которыми располагают, например, Азербайджан или Индонезия. В то же время при маленьком бюджете нет смысла вести рекламные кампании на больших рынках, покупать медиаконтент, издавать глянцевые журналы, возить журналистов - а EISA все это делает. Как ни измеряй, бесполезно.
Отдельное безумие - организовывать менторство и мастер-классы за деньги налогоплательщиков. Как понять, например, мастер-класс по "дизайну услуг", предложенный 30 предприятиям, где последние определяли бизнес-модель? Если предприятие само не знает, какова его бизнес-модель, никакое менторство не поможет.
В EISA работает около 360 человек, и в 2022 году на деятельность учреждения было потрачено 56,6 миллиона евро, вдобавок - сотни миллионов евро в виде переданных субсидий. Среднемесячная заработная плата составляет 3200 евро. Кстати, годовой отчет EISA объемом более 90 страниц, несмотря на всю детальность, не дает полной картины того, сколько, каким сегментам, из каких средств фонд выплатил поддержку.
Министр экономики, в ведении которого находится EISA, счел, что учреждение "нуждается в небольшом перезапуске". Что, если бы для начала EISA перебрался в Нарву? Люди с такой средней зарплатой наверняка оживили бы местную экономику, а также принесли бы эстонский язык в приграничный город. Кто знает, может быть, наконец-то пустили бы воду и в открытый пару лет назад в Нарве новый бассейн?