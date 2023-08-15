Анвар Самост: А не перевести ли это огромное госучреждение в Нарву?

Любой может убедиться сам, посмотрев отчет, что EISA тратит по-крупному с сомнительной целесообразностью. Кроме того, слияние двух учреждений не привело к экономии средств, которая была обещана при их объединении два года назад. Наоборот, расходы выросли.

Следует подчеркнуть, что коллега не пытался раздобыть секретные документы, не общался с информатором. Он просто прочитал несколько отчетов и ознакомился с открытыми данными EISA.

Более известными в обществе стали примеры того, как EISA помогал одному отелю построить спа, который якобы снижает вредное электромагнитное излучение (но на самом деле, конечно, это чистое мумбо-юмбо), и созданная совместно с Яреком Казаром песня "JAH-laul", которая "характеризует все действия EISA в ценностном предложении работодателя". Однако есть и другие подобные примеры, на самом деле еще более сумасшедшие. В основном они относятся к двум большим группам: дотации предприятий и маркетинг Эстонии как направления для инвестиций и туризма.

Поддерживать предприятия на деньги налогоплательщиков и на усмотрение чиновников вообще сомнительное дело. К счастью, неизвестно, что в Эстонии это сопровождалось бы масштабной коррупцией. Гораздо хуже то, что государственная поддержка некоторых предприятий всегда мешает функционированию свободного рынка.