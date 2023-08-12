Новый закон о коммунальном водоснабжении и канализации, вступивший в силу в июле, обязывает людей подключаться к этим услугам, в некоторых местах удешевляет услугу ассенизации и позволяет водному предприятию взимать дополнительную плату за потребление воды выше среднего.
Для подписчиков
Новый закон позволяет водным предприятиям ограничивать потребление воды в засушливое время
Обязанность подключения к общей системе водоснабжения и канализации возникает у лиц, проживающих на территории, охваченной системой общего водоснабжения и канализации, указанной в программе развития системы общего водоснабжения и канализации местного самоуправления. Это при условии, что была построена надлежащая точка подключения.