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Новый закон позволяет водным предприятиям ограничивать потребление воды в засушливое время

Кюлли Крийс
, журналист
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евой воды на своих участках с помощью современных решений, - считает разумным Андра Виллерс. 351756
евой воды на своих участках с помощью современных решений, - считает разумным Андра Виллерс. 351756 Фото: Elmo Riig

Новый закон о коммунальном водоснабжении и канализации, вступивший в силу в июле, обязывает людей подключаться к этим услугам, в некоторых местах удешевляет услугу ассенизации и позволяет водному предприятию взимать дополнительную плату за потребление воды выше среднего.

Обязанность подключения к общей системе водоснабжения и канализации возникает у лиц, проживающих на территории, охваченной системой общего водоснабжения и канализации, указанной в программе развития системы общего водоснабжения и канализации местного самоуправления. Это при условии, что была построена надлежащая точка подключения.

Людям, у которых есть отвечающий требованиям колодец или система сбора сточных вод, подключаться не нужно.

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Экономика
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