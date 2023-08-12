Раскритиковавший в конце июля кохтла-ярвеские муниципальные школы и их руководителей директор Кохтла-Ярвеской гимназии и член горсобрания получил ответный удар от Кесклиннаской основной школы, которая с его стороны удостоилась наибольшей критики. Руководитель Кесклиннаской школы в поданном в горсобрание обращении привела цифры, свидетельствующие о том, что ее школа лучше среднего, а также указала, что гимназия, руководимая Агуром, напротив, не особо популярна.
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Критиковавший кохтла-ярвеские основные школы Агур получил ответный удар: "Он сам не справляется"
"Почему Кохтла-Ярвеское горсобрание и горуправление позволяют господину Агуру критиковать и чернить управляемые МСУ школы, если в руководимой им гимназии заполняемость низкая и из гимназии уходят как ученики, так и учителя?" - написала директор Кесклиннаской основной школы Юлия Каламаева в обращении, присланном горуправлению и горсобранию.