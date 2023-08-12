Критиковавший кохтла-ярвеские основные школы Агур получил ответный удар: "Он сам не справляется"

По мнению Юлии Каламаевой, Хендрик Агур безосновательно очернил школы Кохтла-Ярве. По словам Агура, он хотел привлечь внимание к недостаткам, чтобы принять решения для улучшения ситуации.

Раскритиковавший в конце июля кохтла-ярвеские муниципальные школы и их руководителей директор Кохтла-Ярвеской гимназии и член горсобрания получил ответный удар от Кесклиннаской основной школы, которая с его стороны удостоилась наибольшей критики. Руководитель Кесклиннаской школы в поданном в горсобрание обращении привела цифры, свидетельствующие о том, что ее школа лучше среднего, а также указала, что гимназия, руководимая Агуром, напротив, не особо популярна.