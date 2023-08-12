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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из микроавтобуса унесли рабочий инструмент

8-10 августа 2023 г.
Северное побережье
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

8 августа из стоявшего на Таллиннском шоссе в Нарве микроавтобуса "Ford Transit" украли рабочий инструмент.

Кражей причинен ущерб в размере 1300 евро. 

Грузовик наехал на легковой автомобиль

Утром 10 августа управлявший грузовиком "Scania" 54-летний мужчина на 203-м километре шоссе Таллинн-Нарва в деревне Пеэтерристи в Нарва-Йыэсуу наехал сзади на начавший совершать левый поворот легковой автомобиль "Toyota Yaris", которым управляла 33-летняя женщина. Водителя "Toyota Yaris" доставили для проверки здоровья в больницу.

Потасовка между мужчинами в Йыхви

10 августа в Йыхви на Тарту-пыйк между собой сцепились двое мужчин, в результате чего оказалась порвана рубашка у 33-летнего мужчины. Обстоятельства произошедшего полиция выяснит в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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