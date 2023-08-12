НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В КИЕВЕ ⟩ Любовь Дорошенко: "Мы испытали сильные чувства"

- В Киев мы отправились по приглашению общественной организации "Спасем Украину", основателем которой стал Николай Кулеба, экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка, - рассказала Любовь. - В столице Украины и других городах действуют 16 центров этой общественной организации, в которую объединились единомышленники, чтобы помогать детям - оказывать индивидуальную психотерапевтическую помощь, лечить травмы, вызванные войной. Чтобы дети снова могли радоваться жизни, мечтать, не бояться темноты и верить в лучшее. Много времени уделяют поиску и возвращению украинских детей из России. Это огромная и очень тяжелая психологически и морально работа, требующая опыта и знаний, которых подчас не хватает - с началом войны спрос многократно вырос. Мы, конечно, откликнулись - загрузили в микроавтобус специальные пособия, литературу, воду, принадлежности для занятий с детьми, антистрессы и отправились в путь, чтобы поделиться с коллегами своим опытом.