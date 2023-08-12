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НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В КИЕВЕ ⟩ Любовь Дорошенко: "Мы испытали сильные чувства"

Ирина Кивисельг
, журналист
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Книги в руках Любови Дорошенко изданы в Эстонии для беженцев, приехавших в Эстонию, но теперь они будут помогать также детям в Украине.
Книги в руках Любови Дорошенко изданы в Эстонии для беженцев, приехавших в Эстонию, но теперь они будут помогать также детям в Украине. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Делегация эстонского НКО "Каждому ребенку - семья" ("Igale Lapsele Pere") в начале августа ездила в Киев - сотрудники провели четырехдневный тренинг для работников украинских центров, которые занимаются семьями и детьми, пострадавшими во время войны. В составе волонтерской команды была руководитель Ида-Вируского представительства НКО Любовь Дорошенко, которая поделилась впечатлениями.

- В Киев мы отправились по приглашению общественной организации "Спасем Украину", основателем которой стал Николай Кулеба, экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка, - рассказала Любовь. - В столице Украины и других городах действуют 16 центров этой общественной организации, в которую объединились единомышленники, чтобы помогать детям - оказывать индивидуальную психотерапевтическую помощь, лечить травмы, вызванные войной. Чтобы дети снова могли радоваться жизни, мечтать, не бояться темноты и верить в лучшее. Много времени уделяют поиску и возвращению украинских детей из России. Это огромная и очень тяжелая психологически и морально работа, требующая опыта и знаний, которых подчас не хватает - с началом войны спрос многократно вырос. Мы, конечно, откликнулись - загрузили в микроавтобус специальные пособия, литературу, воду, принадлежности для занятий с детьми, антистрессы и отправились в путь, чтобы поделиться с коллегами своим опытом.

Транспорт выделила добровольная пожарная команда из Тюри, за руль села руководитель НКО "Каждому ребенку - семья" Яне Снайт, к ней присоединились, кроме Любови Дорошенко, Кармен Куилл и Элика Кукмаа из Таллинна.

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