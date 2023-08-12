В Силламяэ подешевеет питьевая вода

С октября в Силламяэ снизится цена питьевой воды и стоимость очистки сточных вод, одинаково станут платить за них как частные лица, так и фирмы. До сих пор фирмам приходилось платить больше.
С 1 октября кубометр питьевой воды будет стоить для всех 1,186 евро (сейчас частные лица платят 1,25 евро, фирмы - 1,34 евро), а очистка кубометра сточных вод будет стоить 1,104 евро (сейчас соответственно 1,14 и 1,27 евро). Все эти цены без налога с оборота.
Руководитель АО "Sillamäe Veevärk" по развитию Аймели Лаазик сказала, что цены они снижают впервые. В прошлом году цена услуг поднималась главным образом из-за подорожания электроэнергии три раза.
Крупнейшее в Ида-Вирумаа водное предприятие "Järve Biopuhastus" снизило цену на воду уже с июля.