В Силламяэ подешевеет питьевая вода

С 1 октября кубометр питьевой воды будет стоить для всех 1,186 евро (сейчас частные лица платят 1,25 евро, фирмы - 1,34 евро), а очистка кубометра сточных вод будет стоить 1,104 евро (сейчас соответственно 1,14 и 1,27 евро). Все эти цены без налога с оборота.