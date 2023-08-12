Сергей Лопин: Поведение Хендрика Агура ставит под сомнение его компетентность

Казалось бы, что у самого Агура, который является директором гимназии Кохтла-Ярве, должно быть все в порядке с квалифицированными кадрами. Согласно данным портала по статистике в сфере образования haridussilm.ee, в гимназии Кохтла-Ярве во время учебного периода 2020-2021 лишь 60% педагогов обладали необходимой квалификацией, а в учебный период 2021-2022 этот процент составлял лишь 67%.

По замыслу властей, государственная гимназия Кохтла-Ярве должна была стать центром притяжения для молодых людей всего региона Ида-Вирумаа. Однако, даже при беглом взгляде на статистику, с грустью можно констатировать, что эта гимназия не слишком популярна ни среди учеников города Кохтла-Ярве, ни среди молодежи из соседних регионов. Когда гимназия торжественно открылась, там насчитывалось около 300 учеников, но только за один год число учащихся упало до 165 человек. Этот спад продолжился и в следующем году. А государственная гимназия Йыхви, наоборот, с самого начала своей работы стала притягивать все больше учащихся со всего региона, в том числе и из Кохтла-Ярве, как ни абсурдно это звучит. Например, в 2022 году в этой школе обучалось около 450 человек, что в три раза больше, чем число учеников в гимназии Кохтла-Ярве.