В Оанду можно помочь рыбам реки Пуртсе

Рядом с тем самым валом из бута еще недавно были развалины старой бетонной плотины.

- Толочане с этим не справились бы, зимой мы снесли ее с помощью машин, - сказал эксперт по фауне рыб Агентства окружающей среды Март Тальфельдт.

Землевладельцы, на землях которых стояли эти развалины плотины, согласились ее снести. Один, живущий на месте, помогал.

- Они называли ее плотиной пионерского лагеря - когда-то ее построили для того, чтобы детям в лагере было лучше купаться, - известно Тальфельдту.

Когда и почему появилась насыпь из бута, неизвестно. Правда, позже местные жители добавили туда камней - здорово ведь, когда струится вода. Но они понимают, что это проблема для потамобиоса, и они не против сноса насыпи, скорее, хотят участвовать.

Насколько известно, ни одно из сооружений, препятствующих передвижению рыбы, не имеет хозяйственного назначения.

- Мы могли бы справиться со сносом вала с помощью десятка добровольцев, - сказал Март Тальфельдт.

Камни с вала столкнут в реку, завезут более мелкий гравий, и под руководством специалистов построят из них искусственные гнезда для нереста рыб. Более крупные камни оставят, чтобы они поддерживали эти гнезда и заодно служили укрытием для рыб.

Когда пюссиской плотины не станет - произойдет это, вероятно, уже в следующем году, рыба, приходящая из моря, обязательно найдет в Оанду приготовленное для нее место.

Толока является частью проекта "LIFE IP CleanEST", направленного на очистку водоемов Вирумаа, которым руководят представители Департамента окружающей среды и Агентства окружающей среды.

Такие толоки на реке Пада были в прошлом году и продолжатся в этом. В Ида-Вирумаа волонтеры впервые смогут внести свой вклад в улучшение условий жизни рыб.

Участников толоки ждут в Оанду в среду к десяти часам, важно надеть удобную и соответствующую погоде одежду, а также взять с собой бутылку с питьем и по возможности многоразовую посуду. О питании и снаряжении позаботятся организаторы толоки.