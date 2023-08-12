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Ставший чемпионом Европы Виктор Морозов способен полностью выложиться на титульных соревнованиях

Эрик Гамзеев
, журналист
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Виктор Морозов с золотой медалью чемпионата Европы.
Виктор Морозов с золотой медалью чемпионата Европы. Фото: Eesti Kergejõustikuliit

Выпускник Йыхвиской гимназии Виктор Морозов в четверг вечером завоевал золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате Европы по легкой атлетике U20, вновь продемонстрировав, что он в состоянии именно на титульных соревнованиях показать все, на что способен.

Морозов стал в Иерусалиме чемпионом Европы благодаря показанному во второй попытке результату 16,45 м, что является как его личным рекордом, так и рекордом Эстонии в возрастном классе U20. За все времена среди эстонских спортсменов дальше него прыгнули только шестеро во главе с олимпийским чемпионом Яаком Уудмяэ. Свой прежний рекорд 16,13 м Морозов улучшил на 32 см. Лучше его прежнего рекорда оказался также результат, показанный в первой попытке - 16,20 м.

Морозов опередил на чемпионате Европы U20 болгарских прыгунов Божидара Сарабоюкова на 15 см и Лачезара Валчева на 29 см. 

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