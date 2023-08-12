Ставший чемпионом Европы Виктор Морозов способен полностью выложиться на титульных соревнованиях

Морозов стал в Иерусалиме чемпионом Европы благодаря показанному во второй попытке результату 16,45 м, что является как его личным рекордом, так и рекордом Эстонии в возрастном классе U20. За все времена среди эстонских спортсменов дальше него прыгнули только шестеро во главе с олимпийским чемпионом Яаком Уудмяэ. Свой прежний рекорд 16,13 м Морозов улучшил на 32 см. Лучше его прежнего рекорда оказался также результат, показанный в первой попытке - 16,20 м.