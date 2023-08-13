ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Школьные страсти не утихнут до конца реформ

Изменения в образовании, бесспорно, сопровождаются эмоциями, ведь образование, его качество и доступность являются очень важными для людей темами. Однако изменения тут неизбежны: причиной их служат демографические изменения и то обстоятельство, что параллельное содержание двуязычной системы образования всем нам просто не по карману, а кроме того, все больше становится сомневающихся в ее эффективности.
В городах Ида-Вирумаа образование долгие годы было политизировано. Долгое время находившиеся здесь у власти центристы часто использовали школы и их руководителей в собственных интересах. После исчезновения единоличной власти Центристской партии в Кохтла-Ярве и Силламяэ ситуация, вероятно, тоже меняется. Тем не менее в сегодняшнем "Северном побережье" можно увидеть продолжение острых дебатов между руководителем принадлежащей государству гимназии Хендриком Агуром и раскритикованными им руководителями Кесклиннаской основной школы. Человеку со стороны действительно трудно объективно оценить, кто на самом деле прав, ведь обе стороны имеют свои весомые аргументы, для подтверждения которых используют цифры и факты таким образом, как им это удобно.
Маловероятно, что такая возня способствует прогрессу образования в Кохтла-Ярве, хотя, может быть, некоторые приведенные сторонами аргументы и окажутся полезны для тех, кто впредь должен будет принимать решения, касающиеся жизни нашего образования.
Если во многих школах нашего города главными проблемами в дальнейшем станут переход на эстоноязычное обучение и обеспечение в то же время качественного образования, то и в сельских регионах в ближайшее время не избежать болезненных решений. Алутагузе и Тойла должны решить, что делать с предложением государства ликвидировать в своих волостях гимназическое образование, получив за это от государства взамен деньги на строительство новых основных школ. В Люганузе школьная реформа уже началась и в предстоящем учебном году три волостные школы уже переходят под крыло государства. Однако это не означает защиты от будущих сворачиваний и закрытий. Скорее, государству будет проще осуществлять их, ведь возможное недовольство местных жителей из-за непопулярных решений окажется для таллиннских чиновников не таким болезненным, как для муниципальных политиков.