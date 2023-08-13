ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Школьные страсти не утихнут до конца реформ

В городах Ида-Вирумаа образование долгие годы было политизировано. Долгое время находившиеся здесь у власти центристы часто использовали школы и их руководителей в собственных интересах. После исчезновения единоличной власти Центристской партии в Кохтла-Ярве и Силламяэ ситуация, вероятно, тоже меняется. Тем не менее в сегодняшнем "Северном побережье" можно увидеть продолжение острых дебатов между руководителем принадлежащей государству гимназии Хендриком Агуром и раскритикованными им руководителями Кесклиннаской основной школы. Человеку со стороны действительно трудно объективно оценить, кто на самом деле прав, ведь обе стороны имеют свои весомые аргументы, для подтверждения которых используют цифры и факты таким образом, как им это удобно.

Маловероятно, что такая возня способствует прогрессу образования в Кохтла-Ярве, хотя, может быть, некоторые приведенные сторонами аргументы и окажутся полезны для тех, кто впредь должен будет принимать решения, касающиеся жизни нашего образования.