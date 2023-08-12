Катри Райк о ситуации с бассейном: в Нарве нет сильного менеджмента

- У нас два аргумента: первый - большая нагрузка на городской бюджет. И мы знаем, что у нас сейчас совсем другие вызовы, в том числе отопление, которое повысится на 80%. Второй - это требует сильного менеджмента, а в нашем городе такого нет, - передает слова Райк rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".