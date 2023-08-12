Катри Райк о ситуации с бассейном: в Нарве нет сильного менеджмента

Мэр Нарвы Катри Райк объяснила, почему город не захотел управлением плавательным бассейном в учебном центре Академии МВД.
- У нас два аргумента: первый - большая нагрузка на городской бюджет. И мы знаем, что у нас сейчас совсем другие вызовы, в том числе отопление, которое повысится на 80%. Второй - это требует сильного менеджмента, а в нашем городе такого нет, - передает слова Райк rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Впервые бассейн в Нарвском учебном центре Академии МВД открыл свои двери для посетителей в феврале 2021 года и проработал до начала лета 2022-го. Как ранее писало "Северное побережье", после провалившегося объявленного Riigi Kinnisvara AS (RKAS) конкурса для поиска оператора бассейна, госкомпания госкомпания решила взять управление бассейном в свои руки.
По последним данным, он может открыться в начале октября.