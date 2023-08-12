В прошлом году в зарубежных поездках умерли 109 жителей Эстонии

- Доставкой тела на родину с начала и до конца занимается похоронное бюро, предлагающее международные похоронные услуги. В нем можно заказать оформление необходимых документов и организовать транспорт, если тело хотят доставить в Эстонию. Свидетельство о смерти ближайшие родственники должны представить в местное самоуправление в Эстонии, чтобы можно было внести соответствующую информацию в регистр народонаселения Эстонии, - сказала Виймсалу.

Смерть - не единственный вопрос, по которому консульский отдел консультирует эстонцев, выезжающих за границу. По словам Виймсалу, бывают также несчастные случаи, проблемы с пересечением границы и аресты.

- Просьбы о помощи самые разные. Самая распространенная из них, безусловно, связана с потерей документов или их кражей в другой стране. Бывает также, что срок действия документа вообще истек. Бывает и так, что накануне поездки выясняется, что проездной документ не действителен, и спрашивают, может ли Министерство иностранных дел помочь. К сожалению, здесь мы ничего не можем поделать, - пояснила Виймсалу.

В случае утери или кражи документа во время поездки необходимо обратиться в посольство или ближайшее почетное консульство Эстонии в стране пребывания, где будет выдано разовое свидетельство для возвращения на родину.

По словам Виймсалу, о краже документа следует обязательно сообщить в местную полицию. Она добавила, что если в стране пребывания нет посольства или консульства Эстонии, то человек должен обратиться в посольство другой страны - члена ЕС и получить свидетельство на возвращение там.

- За выдачу свидетельства на возвращение необходимо заплатить госпошлину в размере 20 евро, если документ утерян или украден, и 100 евро, если срок его действия истек. Свидетельство на возвращение позволяет только вернуться в Эстонию, с ним нельзя, например, продолжить незаконченную поездку по миру, - добавила Виймсалу.