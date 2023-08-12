В прошлом году в зарубежных поездках умерли 109 жителей Эстонии

По данным Министерства иностранных дел, в 2022 году умерло 109 жителей Эстонии, находившихся за рубежом. Наибольшее число умерших приходится на Финляндию, за которой следует Германия.
По данным на вторую неделю августа, в этом году за границей умерло 70 жителей Эстонии, сообщает rus.err.
По словам директора бюро консульской помощи Министерства иностранных дел Кетлин Виймсалу, в прошлом году в иностранных государствах умерли 109 эстонцев, что на 18 человек меньше, чем в 2021 году.
- Если вы оформили туристическую страховку, следует обязательно обратиться в свою страховую фирму, поскольку расходы, связанные с идентификацией тела и транспортировкой, покрываются либо медицинской страховкой, либо, при ее отсутствии, ближайшими родственниками, - сказала она. - Однако для того, чтобы родственники не столкнулись с финансовыми затруднениями в случае смерти близкого человека за границей, крайне важно оформлять туристическую страховку абсолютно на каждую поездку за границу.
По словам члена правления Таллиннского крематория Андреса Тыниссоо, доставка умершего в Эстонию может обойтись более чем в 10 000 евро.
На цену влияет расстояние до Эстонии и строгость требований при пересечении границы. Из более близких европейских стран доставка тела в среднем стоит от одной до пяти тысяч евро - в зависимости от того, на чем перевозится гроб: самолетом или автомобилем.
- Это в любом случае горе, в любом случае тяжело - и вдобавок к этому горю нужно нести финансовые расходы, - добавил Тыниссоо.
Виймсалу отметила, что если родственники не хотят привезти тело умершего в Эстонию или они не могут за этой заплатить, то есть возможность похоронить его в стране местонахождения через местное похоронное бюро.
- Доставкой тела на родину с начала и до конца занимается похоронное бюро, предлагающее международные похоронные услуги. В нем можно заказать оформление необходимых документов и организовать транспорт, если тело хотят доставить в Эстонию. Свидетельство о смерти ближайшие родственники должны представить в местное самоуправление в Эстонии, чтобы можно было внести соответствующую информацию в регистр народонаселения Эстонии, - сказала Виймсалу.
Смерть - не единственный вопрос, по которому консульский отдел консультирует эстонцев, выезжающих за границу. По словам Виймсалу, бывают также несчастные случаи, проблемы с пересечением границы и аресты.
- Просьбы о помощи самые разные. Самая распространенная из них, безусловно, связана с потерей документов или их кражей в другой стране. Бывает также, что срок действия документа вообще истек. Бывает и так, что накануне поездки выясняется, что проездной документ не действителен, и спрашивают, может ли Министерство иностранных дел помочь. К сожалению, здесь мы ничего не можем поделать, - пояснила Виймсалу.
В случае утери или кражи документа во время поездки необходимо обратиться в посольство или ближайшее почетное консульство Эстонии в стране пребывания, где будет выдано разовое свидетельство для возвращения на родину.
По словам Виймсалу, о краже документа следует обязательно сообщить в местную полицию. Она добавила, что если в стране пребывания нет посольства или консульства Эстонии, то человек должен обратиться в посольство другой страны - члена ЕС и получить свидетельство на возвращение там.
- За выдачу свидетельства на возвращение необходимо заплатить госпошлину в размере 20 евро, если документ утерян или украден, и 100 евро, если срок его действия истек. Свидетельство на возвращение позволяет только вернуться в Эстонию, с ним нельзя, например, продолжить незаконченную поездку по миру, - добавила Виймсалу.
Если в поездке были потеряны или украдены деньги, и банковской карты тоже нет, можно перевести деньги за границу, например, через Wise, Moneygram или Western Union. Если и это невозможно, близкий человек может перевести деньги в Министерство иностранных дел, и тогда их можно будет получить наличными в посольстве под расписку.