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Нарвский "Транс" вновь возглавил Алексей Еременко

Северное побережье
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Имеющий финское гражданство Алексей Еременко и сам около 25 лет играл за клубы России, Финляндии, Норвегии и Греции. Последние десять лет он работает тренером.
Имеющий финское гражданство Алексей Еременко и сам около 25 лет играл за клубы России, Финляндии, Норвегии и Греции. Последние десять лет он работает тренером. Фото: Narva Trans

Футбольный клуб "Нарва Транс" объявил о возвращении на пост главного тренера команды Алексея Еременко, занимавшего эту должность в прошлом сезоне.

Контракт с Еременко заключен до конца 2024 года, сообщил "Транс" на своем официальном сайте.

Он приступит к своим обязанностям 20 августа, до этого момента исполняющим обязанности главного тренера будет Валерий Бондаренко. Ассистентом остается Алексей Ягудин.

С января этого года наставником "Транса" работал Сергей Тереховым, контракт с которым клуб расторг 8 августа.

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Нарва
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