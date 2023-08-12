Нарвский "Транс" вновь возглавил Алексей Еременко

Футбольный клуб "Нарва Транс" объявил о возвращении на пост главного тренера команды Алексея Еременко, занимавшего эту должность в прошлом сезоне.
Контракт с Еременко заключен до конца 2024 года, сообщил "Транс" на своем официальном сайте.
Он приступит к своим обязанностям 20 августа, до этого момента исполняющим обязанности главного тренера будет Валерий Бондаренко. Ассистентом остается Алексей Ягудин.
С января этого года наставником "Транса" работал Сергей Тереховым, контракт с которым клуб расторг 8 августа.