Экспорт товаров эстонского происхождения заметно сократился

По данным Департамента статистики Эстонии, в июне товаров было экспортировано на 1,6 млрд долларов, а импортировано на 1,9 млрд долларов. По сравнению с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров сократился на 14%, а импорт - на 13% в текущих ценах.
Во втором квартале 2023 года в целом экспорт товаров снизился на 11%, а импорт на 15% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Экспортировано товаров на 4,8 млрд и импортировано на 5,6 млн евро. Дефицит торгового баланса составил 802 миллиона евро, что на 329 миллионов меньше, чем во втором квартале прошлого года.
Аналитик Департамента статистики Джейн Леппметс отметила, что по сравнению с прошлым годом экспорт товаров эстонского происхождения в июне этого года сократился.
- Эстонские товары в июне были экспортированы на 20% меньше, чем в прошлом году. Реэкспорт остался почти на прошлогоднем уровне (-1%), поэтому снижение экспорта в основном связано с уменьшением экспорта товаров эстонского происхождения. Больше всего сократился экспорт минерального топлива эстонского происхождения, - добавил Леппметс.
Наиболее экспортируемыми товарами в июне были электрооборудование (15% всего экспорта Эстонии), минеральные продукты (11%) и транспортные средства (11%). Больше всего сократился экспорт минеральных продуктов, то есть на 220 млн евро. Далее последовало снижение экспорта древесины и изделий из дерева и различных промышленных товаров на 59 млн и 30 млн евро соответственно. По сравнению с прошлым годом больше всего увеличился экспорт транспортных средств (на 61 млн евро), механических машин (на 27 млн евро), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 15 млн евро).
Основным партнером Эстонии по экспорту в июне была Финляндия (15% всего экспорта Эстонии). За ними последовали Латвия (12%), Швеция (9%) и Литва (9%). Финляндия экспортировала большую часть электрооборудования, включая статические преобразователи, латвийские минеральные продукты, включая электричество, шведское электрооборудование, включая оборудование связи, и литовское транспортное оборудование, включая легковые автомобили. Больше всего сократился экспорт товаров из Эстонии в США, Латвию и Египет. В США было ввезено меньше электрооборудования, в том числе средств связи, латвийских минеральных продуктов, в том числе электроэнергии, и минеральных продуктов, в том числе различных минеральных масел, чем в прошлом году. Больше всего вырос экспорт товаров в Сингапур и Литву. В Сингапур было привезено больше минеральной продукции, в том числе различных минеральных масел, и литовского транспортного оборудования, в том числе легковых автомобилей, чем раньше.
В июне больше всего импортировали транспортное оборудование (14% от общего объема импорта Эстонии), электрическое оборудование (12%), минеральные продукты (12%), сельскохозяйственные продукты и продукты питания (12%). Импорт минеральных продуктов в Эстонию сократился больше всего, то есть на 198 миллионов евро. За этим последовало снижение импорта древесины и изделий из дерева, а также металла и изделий из металла на 64 и 51 млн евро соответственно. Больше всего вырос импорт в Эстонию транспортных средств (на 58 миллионов евро), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 16 миллионов евро).
Среди партнеров Эстонии по импорту в июне первое место занимала Финляндия (16% всего импорта Эстонии). За ними последовали Германия (11%), Литва (10%) и Латвия (10%). Большая часть минеральных продуктов была импортирована из Финляндии, в том числе электроэнергия, транспортное оборудование из Германии, в том числе легковые автомобили, минеральные продукты из Литвы, в том числе нефтяные масла, и минеральные продукты из Латвии, в том числе природный газ. Больше всего сократился импорт товаров из России, Финляндии и Швеции, куда было ввезено меньше минеральной продукции. Минеральных масел из России было ввезено меньше, чем в прошлом году, электроэнергии из Финляндии, минеральных и нефтяных масел из Швеции. Импорт товаров больше всего вырос из Литвы, куда было ввезено больше полезных ископаемых, в том числе нефтяных масел, чем в прошлом году.