Экспорт товаров эстонского происхождения заметно сократился

Во втором квартале 2023 года в целом экспорт товаров снизился на 11%, а импорт на 15% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Экспортировано товаров на 4,8 млрд и импортировано на 5,6 млн евро. Дефицит торгового баланса составил 802 миллиона евро, что на 329 миллионов меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Аналитик Департамента статистики Джейн Леппметс отметила, что по сравнению с прошлым годом экспорт товаров эстонского происхождения в июне этого года сократился.

- Эстонские товары в июне были экспортированы на 20% меньше, чем в прошлом году. Реэкспорт остался почти на прошлогоднем уровне (-1%), поэтому снижение экспорта в основном связано с уменьшением экспорта товаров эстонского происхождения. Больше всего сократился экспорт минерального топлива эстонского происхождения, - добавил Леппметс.

Наиболее экспортируемыми товарами в июне были электрооборудование (15% всего экспорта Эстонии), минеральные продукты (11%) и транспортные средства (11%). Больше всего сократился экспорт минеральных продуктов, то есть на 220 млн евро. Далее последовало снижение экспорта древесины и изделий из дерева и различных промышленных товаров на 59 млн и 30 млн евро соответственно. По сравнению с прошлым годом больше всего увеличился экспорт транспортных средств (на 61 млн евро), механических машин (на 27 млн ​​евро), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 15 млн евро).