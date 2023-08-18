25 лет "у руля" духового оркестра ⟩ Александр Савельев: "Оркестр, как живой организм, постоянно меняется"

Детский духовой оркестр, Александр Савельев в первом ряду, второй справа. Фото: Erakogu

Как искали клад

Александр Савельев влюблен в Нарва-Йыэсуу с детства: все школьные годы с детским оркестром уезжал на три месяца в пионерский лагерь имени Валентины Терешковой. Говорит, что это было очень счастливое время, которое мальчишки ждали целый год.

- Лагерь был ведомственный, принадлежал Министерству обороны, поэтому снабжение было отличное, - вспоминает он. - Дети приезжали отдыхать из Соснового Бора, Ленинграда, Нарвы, Силламяэ - везде были заводы, в том числе "закрытые". Каждую смену 12 отрядов по 40-44 человека, - рассказывает он. - А мы, тринадцатый отряд из 16 человек, жили отдельно, в своем домике. Распорядок дня у нас был "привилегированным": утром все на зарядку, а мы за инструмент - разыгрывались, чтобы украсить утреннюю линейку музыкой, на ней обычно вручали дипломы за достижения предыдущего дня. Потом весь день свободен, делали что хотели. Если, конечно, не было каких-то общих дружинных мероприятий, где требовался оркестр, но это было нечасто. Единственное, что по четкому расписанию - это еда. Нас не заставляли спать днем, мы могли в любое время идти на пляж. Главное, чтобы в компании было не меньше шести человек и кого-то назначали ответственным.

Александр замечает, что хотя у них была "свобода", внутри коллектива действовал негласный пацанский устав - соблюдали порядок, сами убирали комнаты, чистили одежду... Возможно, тогда подростки были более самостоятельные, а может, так в них воспитывали ответственность - во всяком случае, взрослые им доверяли.

- Бывало, собирали компанию и уезжали на целый день в Ивангород. Границ тогда не было, мы садились на автобус и ехали. Нам по 11-13 лет, мечтали в ивангородской крепости клад найти - почему-то казалось, что он спрятан именно там. Крепость была на реставрации, как и нарвская, но мы были уверены, что на том берегу Наровы интереснее. Ходы подземные были - по ним лазали.