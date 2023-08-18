Кохтла-Ярве один из немногих городов, у которого есть свой собственный духовой оркестр. В следующем году этот коллектив отметит 30-летие. Он дает сольные концерты на сцене и на открытом воздухе, участвует в торжественных мероприятиях и различных акциях, сопровождает парады. Его часто приглашают в другие города, где бы ни выступали музыканты - их называют визитной карточкой Кохтла-Ярве. С 1998 года оркестром бессменно руководит дирижер Александр Савельев. О праздниках и буднях, реальности и мечтах, о том, как создается репертуар, и многом другом мы говорили, заглянув на прошлой неделе в просторный и уютный дом, где встречаются и репетируют музыканты.
25 лет "у руля" духового оркестра ⟩ Александр Савельев: "Оркестр, как живой организм, постоянно меняется"
СV
- Родился в Кохтла-Ярве в 1970 году.
- Поступил в Кохтла-Ярвескую музыкальную школу в 1978 году и успешно закончил.
- Закончил Кохтла-Ярвескую среднюю школу №2 в 1987 году.
- 1989-1991 годы - служба в военном оркестре Московского гарнизона.
- В 1994 году прошел отбор и поступил в Кохтла-Ярвеский городской оркестр.
- С 1996 года стал преподавать музыку в Кохтла-Ярвеской школе искусств.
- 1998-2002 годы - учеба в Санкт-Петербургском университете культуры.
- С 1998 года и поныне - дирижер и руководитель Кохтла-Ярвеского городского духового оркестра.
- С 1977 года - участник всех певческих праздников в Эстонии.
- У вас тут настоящие хоромы: большой репетиционный зал, устланный коврами, несколько комнат, всякие закутки... Знаю, что оркестр неоднократно менял место дислокации, как здесь оказались?
- Лет пять назад, и все получилось случайно. За стеной - музыкальное отделение Кохтла-Ярвеской школы искусств. Однажды шел конкурс, я сидел в жюри, и мой взгляд упал на стеклянную дверь впереди. В перерыве заглянул за нее - оказалось, бывшая столовая училища. Состояние помещений удручающее - повсюду торчат трубы и провода, пыль, мусор и запахи от бывшей кухни... Но если закрыть на это глаза, то просторно, тепло.
Наша репетиционная база тогда была в здании напротив - несколько комнат в бывшем общежитии неплохие, но тесновато, да и заходить через подвал неудобно. Здесь же вход отдельный, вот и попросил городские власти отдать нам эти помещения - нам пошли навстречу.
- Пришлось засучить рукава?
- Конечно, переезд - это всегда хлопотно. Но ведь не в первый раз - когда-то базировались в подвале центра культуры, но там было очень влажно, что плохо для духовиков. Перевели на Спорди, 2 в бывшую школу - там все нормально, но через несколько лет здание попросили освободить, и оркестру нашли новое место в бывшем общежитии училища. Комнаты были неплохие, но в окружении разрухи не очень приятно...
Нынешнее место однозначно лучшее, если бы еще доделать ремонт, чтобы организовать отдельные раздевалки для мужчин и женщин... Есть и другие идеи, но с финансированием сейчас сложности. К слову, многое здесь сделано своими руками - провода сам убирал, дырки замазывал... Зато не только удобный зал для репетиций есть, даже небольшую студию звукозаписи здесь оборудовали.
- Ковры на полу для красоты?
- Нет, конечно, они звук поглощают - чтобы соседям не мешать во время репетиций. Принесли из дома у кого что нашлось. На стенах специальные панели, на полу - ковры. Чистить их тоже самому приходится - уборщиц у нас нет, поэтому, приходя на репетицию, музыканты переобуваются.
Есть теперь свой кабинет и у руководителя - самый маленький закуток. Комнаты побольше приспособили для хранения инструментов, формы и прочего хозяйственного добра. Я все храню, списанные инструменты тоже - выкидывать жалко, вдруг пригодится? Такой вот Плюшкин.
- Много у вас костюмов для выступлений?
- Нет - куртка, рубашка, брюки. На зиму шапки и шарфики с эмблемой Кохтла-Ярве.
Инструменты периодически обновляем.
- Часто здесь встречаетесь?
- Репетиции два раза в неделю, но если предстоит большой концерт, то чаще. Или если приходят новички или учим что-то новое, репетиций тоже больше.
- Молодая кровь, очевидно, добавляется?
- Оркестр, как живой организм, постоянно меняется. Количественный состав почти всегда одинаковый - 25-27 человек. Но люди уезжают в другие города, кто-то по состоянию здоровья уходит, молодежь в армию забирают или учиться уезжают... Плохо, потому что в оркестре каждый голос нужен и важен. К счастью, школы искусств поставляют пополнение, среди нас много учителей, которые приводят своих талантливых и заинтересованных учеников. Всегда приветствую и говорю, что наши двери открыты. Остаются единицы, кто нам подходит, а главное, понимает, что это не развлечение, а большой труд и ответственность - нельзя пропускать репетиции, нельзя подвести коллектив на выступлении.
К сожалению, желающих учиться в музыкальной школе игре на духовых инструментах становится меньше, население города сокращается. Проблемы есть, но справляемся.
- Насколько обновился оркестр за эти годы?
- Процентов на 75-80, но костяк коллектива остается: Иван Авдулов, Валерий Антонов, Наталья Вийксаар, Эрик Виркебау, Сергей Сиротин, Инна Бадина и другие. Возраст участников оркестра от 15 до 86 лет!
- Репертуар большой?
- Исполняем музыку разных направлений. Один сборник с маршами и гимнами для торжеств и официальных мероприятий, второй с походными маршами - полегче во время движений. Самые толстые - три сборника легкой музыки и несколько папок с концертными программами для сцены, примерно на час каждая. Отдельно есть подборка произведений эстонских композиторов - интересная. Аранжировки для оркестра прекрасно звучат - нередко слушателей удивляем.
- Часто разучиваете что-то новое?
- Чтобы предложить новое, надо хорошо выучить старое. Стараюсь всегда разбавлять - одну, две-три вещички новые, чтобы музыкантам было интересно.
- Оркестр востребован?
- Мы много выступаем, не только в родном городе, часто приглашают соседи. Бывает, по два-три выступления за день - если государственный праздник, например. Примерный план выступлений составляется на год, ведь оркестранты работают в разных других местах, им нужно подстраивать свои смены. Но случаются и срочные игры - в мае, например, пять или шесть таких "авралов" было.
- Не очень удобный вопрос, но думаю, многим интересно: какую зарплату получают музыканты городского оркестра?
- Оплата за работу почасовая - 4,3 евро в час, неважно, где мы играем, у себя или на выезде. Не разбогатеешь, так что главное, что держит людей вместе, - любовь к музыке, сплоченный коллектив и зритель, люди любят оркестр и ждут наших выступлений, мы это чувствуем.
- Александр, а как началась твоя личная история с оркестром?
- В 1994 году. В Кохтла-Ярве приехал музыкант из Хаапсалу Андрес Каус и при поддержке тогдашней заведующей отделом культуры Кохтла-Ярвеского горуправления Эне-Эха Урбала стал создавать городской духовой оркестр. Мы шли по городу с другом Сергеем Моченовым, встретили Валерия Антонова, который шел записываться в оркестр и предложил: давайте вместе! Пришли. Конечно, не просто приняли - Андрес предложил сыграть "Охоту на тигра", я хоть и не брал в руки трубу пару лет, но эту вещь в детском оркестре постоянно исполняли, в крови была. Продудел, и вердикт дирижера: принят. Как и мои друзья.
- Музыкой увлекался с детства?
- Музыка со мной с пеленок - родился в музыкальной семье: отец преподавал музыку в школе и вел детский оркестр, брат занимался. Поэтому все мое детство было связано с музыкой. С полутора лет меня брали с собой и в школу, и в поездки с оркестром. В восемь лет и сам поступил учиться - в класс к отцу, естественно. Труба - наш семейный инструмент. Заниматься приходилось много, но мне нравилось, заставлять если и приходилось, то редко.
Мне нравилось участвовать в концертах, конкурсах - не хочу хвастаться, но всегда первые-вторые места привозил. Было много интереснейших поездок, даже в капстрану - Финляндию, по тем временам это был совсем другой мир. Благодаря оркестру 40 дней жил в "Артеке", самый знаменитый пионерский лагерь страны. Много ездили по Эстонии, часто в город-побратим Кохтла-Ярве Сланцы - очень любил, потому что там в магазинах чехословацкие игрушки продавали, таких у нас не было. И очень вкусное мороженое.
- Значит, судьба была предопределена?
- Наверное. После школы в армию забрали, служил в военном оркестре Московского гарнизона два года, потом еще на полгода на сверхсрочку остался. Естественно, мы во всех важных событиях участвовали, был знаком со многими знаменитостями - Кобзоном, Лещенко, Лозой и другими.
- Мог, наверное, в Москве остаться?
- Мог, но вернулся домой, когда Эстония вновь стала самостоятельным государством. Пару лет занимался бизнесом, получалось, но все равно музыка больше тянула, пришел в музыкальную школу - уже преподавать. Поступил учиться в Санкт-Петербургский университет культуры, а уроки по специальности получал в консерватории, очень повезло - моим учителем по специальности был легендарный музыкант Вениамин Марголин, он был первой трубой у Мравинского. Дирижирование вел тоже знаменитый Лео Корхин, а наш декан - Виктор Лебедев, очень известный композитор...
Закончил учебу в 1998 году, в Эстонии пришлось подтверждать диплом - утвердили степень магистра. Андрес Каус хвалил, говорил, что своим заместителем сделает... А через месяц его не стало - ушел из жизни.
- Пришлось брать бразды правления в свои руки?
- Именно. Дирижирование я тоже изучал в университете, так в 28 лет стал, наверное, самым молодым в то время дирижером духового оркестра. С тех пор и "рулю". Не помню, может, и сомневался, но о том, что решился, ни разу не пожалел, хотя пережили немало трудностей, но мысли уйти и заняться другой работой не возникало. Нам вместе легко, несмотря на то, что, как в большой семье, всякое бывает - смеемся и сердимся, иногда крепко ругаемся, но в целом прекрасно друг к другу относимся, иначе вряд ли бы продержались почти три десятилетия. Стараюсь держать высокую планку, доверять коллективу, чувствовать себя его частью. Таким был мой отец, от него многое перенял.
- Тяжелая эта ноша?
- Иногда бывает тяжело - не только за себя отвечаешь. Готовясь к концерту, надо, чтобы все оркестранты были на месте, каждый такт с каждым выучить. Все расписано по тактам, каждый музыкант должен вести свой голос строго в этом ритме... Порой с репетиции приезжаешь выжатый как лимон. А как руководителю приходится решать множество бытовых и финансовых вопросов. Нелегко, но радости-то всегда больше. Так что живем.
Как искали клад
Александр Савельев влюблен в Нарва-Йыэсуу с детства: все школьные годы с детским оркестром уезжал на три месяца в пионерский лагерь имени Валентины Терешковой. Говорит, что это было очень счастливое время, которое мальчишки ждали целый год.
- Лагерь был ведомственный, принадлежал Министерству обороны, поэтому снабжение было отличное, - вспоминает он. - Дети приезжали отдыхать из Соснового Бора, Ленинграда, Нарвы, Силламяэ - везде были заводы, в том числе "закрытые". Каждую смену 12 отрядов по 40-44 человека, - рассказывает он. - А мы, тринадцатый отряд из 16 человек, жили отдельно, в своем домике. Распорядок дня у нас был "привилегированным": утром все на зарядку, а мы за инструмент - разыгрывались, чтобы украсить утреннюю линейку музыкой, на ней обычно вручали дипломы за достижения предыдущего дня. Потом весь день свободен, делали что хотели. Если, конечно, не было каких-то общих дружинных мероприятий, где требовался оркестр, но это было нечасто. Единственное, что по четкому расписанию - это еда. Нас не заставляли спать днем, мы могли в любое время идти на пляж. Главное, чтобы в компании было не меньше шести человек и кого-то назначали ответственным.
Александр замечает, что хотя у них была "свобода", внутри коллектива действовал негласный пацанский устав - соблюдали порядок, сами убирали комнаты, чистили одежду... Возможно, тогда подростки были более самостоятельные, а может, так в них воспитывали ответственность - во всяком случае, взрослые им доверяли.
- Бывало, собирали компанию и уезжали на целый день в Ивангород. Границ тогда не было, мы садились на автобус и ехали. Нам по 11-13 лет, мечтали в ивангородской крепости клад найти - почему-то казалось, что он спрятан именно там. Крепость была на реставрации, как и нарвская, но мы были уверены, что на том берегу Наровы интереснее. Ходы подземные были - по ним лазали.
- Можешь назвать самые яркие события из жизни оркестра?
- Каждое выступление, особенно когда публика принимает с восторгом, оставляет свой яркий след. Забавных историй встречается много, но так сразу и не вспомнишь. Например, экстрим - когда играть надо на улице, а нас дождем заливает. Или ветер ноты уносит... Выхода нет - маршируем и дудим. Однажды исполняли произведение немецкого композитора Вилли Лангера, он много музыки написал, но почти все в одной тональности. Играем - и вдруг понимаю: у половины оркестра ноты из одного произведения, а у другой - из другого. Но гармония случилась, и главное - слушатели этого даже не поняли!
- Военные оркестранты показывают публике дефиле с поворотами и перестроениями, на Кохтла-Ярвеский духовой оркестр не пытался перенести этот опыт?
- Подготовить настоящее дефиле в условиях городского оркестра практически нереально. В военном оркестре мы готовили один марш два месяца, репетируя каждый день с утра до вечера. У городского оркестра нет возможности уделять столько времени репетициям, но мы чуть-чуть пробовали.
- Со сценическими концертами городской оркестр можно услышать не так часто, как хотелось бы. Почему?
- По той же причине - требуется большая подготовка, а так как у всех музыкантов есть другая, основная работа, организовать дополнительные репетиции сложно. Но хотя бы раз-два в год специальная программа готовится. Народ любит слушать живую музыку, это побуждает нас работать, несмотря ни на что.
- Скоро у оркестра юбилей - о чем мечтается?
- Помещения хочется доделать. Чтобы музыкантов побольше было, хоть полсотни - еще лучше бы оркестр звучал. В принципе, готов принять любого, кто хотел бы попробовать свои силы. Трубы, тромбоны, саксофоны - в оркестре пригодятся любые инструменты.
У нас есть теплое и уютное помещение, по мере возможности, но регулярно обновляем инструменты. Всегда хочется иметь больше денег, чем есть, но самое главное - видеть и знать, что наша музыка востребована, нужна людям. Хочется, чтобы на концертах всегда был зритель.
Оркестр - украшение всех праздников
Инна Бадина пришла в духовой оркестр почти с начала его создания. Уверена, что городской духовой оркестр важен и нужен, ведь живая музыка - украшение всех праздников и событий, которые происходят не только в городе, но и в регионе. Флейта, синтезатор, ксилофон - профессиональный музыкант может исполнять партию не только на своем инструменте, но и заменить отсутствующего коллегу, если очень нужно.
- Музыка - это моя жизнь, - подчеркивает она. - Игра в оркестре - это большой труд, но и прекрасный способ для самосовершенствования. Для меня эта работа - источник светлой энергии и позитива: мы не только вместе музицируем, но и общаемся, обмениваемся информацией, поздравляем друг друга с днем рождения. На репетициях и выступлениях получаем заряд бодрости, а нередко и адреналин. Дирижеру Александру Савельеву требуется много терпения: музыканты - люди творческие, характеры разные, но наш лидер умеет найти подход к каждому, сложился прекрасный микроклимат и в творческом плане, и в общечеловеческом. Мы давно стали как семья, единое целое, понимаем, что от каждого зависит конечный результат. Дирижер требовательный, но также внимательный, старается обо всех заботиться, передать опыт и ценности молодому поколению, воспитать у молодежи ответственность, ведь во время выступлений случается всякое - то ветер ноты унесет, то дома забыли... Поэтому нужно учить свою партию наизусть обязательно.