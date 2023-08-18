Программа фестиваля "Station Narva" расширяет музыкальный вкус

Музыкальная программа "Station Narva" пройдет в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, в центре исполнительских искусств "Vaba Lava Narva" и в арт-клубе "Ro-Ro" на берегу реки Нарва.

Список участников субботней программы в "Vaba Lava" пополнила Nooriyah, родившаяся в Саудовской Аравии, выросшая в Японии и в настоящее время живущая в Великобритании, - диджей, продюсер и радиоведущая, которая сделала делом своей жизни распространение музыки всевозможных диаспор. В рамках программы "Middle of Nowhere", популяризирующей музыку Юго-Западной Азии и Северной Африки, она успешно дебютировала со своими сетами и забавным прочтением темы из "Супер Марио" в знаменитой "Boiler Room": за первые три месяца - более 1000000 просмотров на стриминговых платформах. Ее подборки звучат по-настоящему весело и находят живой отклик у самой разной публики.

Очаровательный сплав хауса и авангардной поп-музыки на сцене "Vaba Lava" исполнят Ajukaja, возмутитель спокойствия эстонского андеграунда с солидным стажем и послужным списком, и Март Ави, самый шустрый и ловкий сумеречный самурай передового попа. Действуя одновременно в нескольких параллельных творческих вселенных, они представят свою совместную программу, сосредоточенную на танцевальной поп-музыке, раздвигающей границы.