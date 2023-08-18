Программа фестиваля "Station Narva" расширяет музыкальный вкус

В этом году на фестиваль "Station Narva" приезжают артисты из Англии, Голландии, Турции, Швеции, Украины и других стран, которые своими концертами покажут, насколько разнообразен музыкальный мир.
Музыкальная программа "Station Narva" пройдет в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, в центре исполнительских искусств "Vaba Lava Narva" и в арт-клубе "Ro-Ro" на берегу реки Нарва.
Список участников субботней программы в "Vaba Lava" пополнила Nooriyah, родившаяся в Саудовской Аравии, выросшая в Японии и в настоящее время живущая в Великобритании, - диджей, продюсер и радиоведущая, которая сделала делом своей жизни распространение музыки всевозможных диаспор. В рамках программы "Middle of Nowhere", популяризирующей музыку Юго-Западной Азии и Северной Африки, она успешно дебютировала со своими сетами и забавным прочтением темы из "Супер Марио" в знаменитой "Boiler Room": за первые три месяца - более 1000000 просмотров на стриминговых платформах. Ее подборки звучат по-настоящему весело и находят живой отклик у самой разной публики.
Очаровательный сплав хауса и авангардной поп-музыки на сцене "Vaba Lava" исполнят Ajukaja, возмутитель спокойствия эстонского андеграунда с солидным стажем и послужным списком, и Март Ави, самый шустрый и ловкий сумеречный самурай передового попа. Действуя одновременно в нескольких параллельных творческих вселенных, они представят свою совместную программу, сосредоточенную на танцевальной поп-музыке, раздвигающей границы.
К списку участников ночной программы, которая будет представлена в арт-клубе "Ro-Ro", добавились следующие выступающие: GØK2, мультиинструменталист, родившийся в Стамбуле и проживающий в Таллинне, который наполнит стены клуба энергией хип-хопа, панк-рока и брейкбита, инди-супергруппа "Masha Ye", цель которой, по словам самих музыкантов, "дарить публике бесконечное лето", и "Товарищ Астроном", несущий в себе меланхоличный и в то же время романтичный пост-панк заряд.
Мастер-класс по различным ответвлениям электроники продемонстрирует квартет из Силламяэ "Analogue Quattro", который зародился на андеграундных джазовых вечерах бывшего закрытого города. Между выступлениями групп музыку будут играть диджеи Рауль Саареметс, Työmik Bassofsky и Fake Versace.
Также на фестивале выступят анонсированный ранее один из основателей британского звукозаписывающего лейбла "Mo' Wax" и проекта "UNKLE" Джеймс Лавель, французская группа, исполняющая электронную танцевальную музыку, "Acid Arab", шведский рэп-дуэт "Deki Alem", украинская поп-звезда Иван Дорн, голландская ска-рок-группа "Bazzookas", местные звезды RnB и альтернативного попа YASMYN и manna, а также IVI - певица и сочинительница песен из Нарвы.
Помимо вечерней музыкальной программы, на протяжении всего фестиваля будет проходить ряд мероприятий: ежедневные бесплатные концерты на городских сценах, публичные обсуждения "BAZAR", бизнес-день, организованный в сотрудничестве с творческим инкубатором "OBJEKT", художественные выставки, экскурсии по приграничному городу и его окрестностям, совместное времяпрепровождение и ставший уже традиционным сытный завтрак по-нарвски. Программа фестиваля будет дополняться в течение августа.
Обзор программы "Station Narva 2023"
Четверг, 7 сентября
Открытие фестиваля и дневная городская программа в разных местах Нарвы, в т.ч. концерты на городских сценах, художественная программа, экскурсии
Пятница, 8 сентября
14.00-18.00 Бизнес-день в нарвском творческом инкубаторе "OBJEKT" (Linda 2)
Дневная городская программа в разных местах Нарвы, в т.ч. художественная программа, экскурсии
18.00-00.30 Музыкальная программа в "Vaba Lava" (Linda 2)
"Deki Alem" (SE), Иван Дорн (UA), Джеймс Лавель ("UNKLE") (UK), manna (EE), IVI (EE); диджеи
00.00-04.00 Вечеринка в клубе "Ro-Ro" (Jõe 3)
GØK2 (EE/TR), "Товарищ Астроном" (EE); диджеи Työmik Bassofsky (EE), Fake Versace (EE) и другие
Суббота, 9 сентября
Дневная городская программа в разных местах Нарвы, в т.ч. бесплатные концерты на городской сцене, художественная программа, экскурсии
16.30 День обсуждений "BAZAR"
18.00-00.30 Музыкальная программа в "Vaba Lava" (Linda 2)
"Acid Arab" (FR), "Bazzookas" (NL), Nooriyah (UK), Ajukaja и Март Ави (EE), YASMYN (EE); диджеи
00.00-04.00 Вечеринка в клубе "Ro-Ro" (Jõe 3)
"Masha Ye" (EE), "Analogue Quattro" (EE); диджей Рауль Саареметс и другие
Воскресенье, 10 сентября
11.00 Завтрак по-нарвски в центре неформального обучения "VitaTiim" (Tuleviku 7)
Дневная городская программа: экскурсии, художественные выставки и т.д.
Вся программа "Station Narva 2023" и список исполнителей будут объявлены в течение августа.