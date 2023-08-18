ЗА РУБЕЖОМ ⟩ "Я бешено ненавижу тех, кто продал исторический шанс России и поставил Путина у власти"

Ненавижу все руководство России, имевшее в 91-м (после путча) и в 93-м (после расстрела парламента) абсолютную полноту власти и даже не попытавшееся делать очевидные демократические реформы. Того, что было сделано в Чехии (где сейчас демократия и средняя зарплата 181 тысяча рублей), Польше (демократия и 179 тысяч рублей), Эстонии (демократия и 192 тысячи рублей), Литве (демократия и 208 тысяч рублей) и других странах Восточной Европы. Конечно, разные люди тогда были у власти. И очень хорошие, честные, искренние тоже. Но это крохотное меньшинство, отчаянная и безуспешная борьба которого только еще лучше показывает нам коррупцию и бессовестность тогдашней властной элиты.

Это не с Путиным в 2011-м, а с Ельциным, Чубайсом, олигархами и всей комсомольско-партийной бандой, называвшей себя "демократами", мы в 94-м пошли не в Европу, а в Среднюю Азию. Обменяли наше европейское будущее на виллы "Тани и Вали" на "острове миллионеров" Сен-Барт. И когда пресловутые путинские КГБшники/ФСБшники получили свободный доступ к политическим постам, им и делать ничего не пришлось. Просто оглядеться и с удивлением воскликнуть: а что, так можно было? И если правила игры такие, что можно красть, врать, фальсифицировать, цензурировать, а все суды под нашим контролем, то мы тут, считай, неплохо развернемся.