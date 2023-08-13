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Повышенная зарплата привлекает в регион учителей-эстонцев

Северное побережье
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Йыхвиская гимназия готова перейти на эстоноязычное обучение. Директор Татьяна Айт сказала, что изучение математики на эстонском языке больше не пугает учеников.
Йыхвиская гимназия готова перейти на эстоноязычное обучение. Директор Татьяна Айт сказала, что изучение математики на эстонском языке больше не пугает учеников. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По словам директоров школ Ида-Вирумаа, повышение заработной платы помогает привлечь в регион все больше эстоноязычных учителей, пишет RusDelfi.

Хендрик Агур, директор Кохтла-Ярвеской гимназии, отметил, что 23 учителя в его учебном учреждении свободно владеют эстонским языком (большинство из них говорят на нем как на родном, двое имеют уровень C1). В то же время он с одобрением сказал, что повышение зарплаты дает свои плоды, и в Ида-Вирумаа приезжают очень хорошие учителя.

- К нам пришли на работу два новых учителя английского языка, учитель французского, учитель эстонского, учитель эстонского языка как неродного и учитель рисования. Также появился новый педагог для проведения занятий по интересам и новый проектный руководитель. Сейчас гимназия ищет учителя химии и учителя музыки, который также мог бы руководить хором", - сказал Агур.

Читайте статью полностью на сайте RusDelfi.

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Эстония
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