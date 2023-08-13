Повышенная зарплата привлекает в регион учителей-эстонцев

Хендрик Агур, директор Кохтла-Ярвеской гимназии, отметил, что 23 учителя в его учебном учреждении свободно владеют эстонским языком (большинство из них говорят на нем как на родном, двое имеют уровень C1). В то же время он с одобрением сказал, что повышение зарплаты дает свои плоды, и в Ида-Вирумаа приезжают очень хорошие учителя.