ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ⟩ В Эстонии ожидается почти 30 градусов тепла

По данным Агентства по окружающей среде, в ночь на понедельник будет переменная облачность, во многих местах пройдут дожди. Будет преобладать юго-западный и западный ветер 2–6 м/с. Температура воздуха от 11 до 17 градусов. Днем также малооблачная погода и погода с переменной облачностью, во многих местах пройдут дожди. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/с. Температура воздуха от 19 до 24 градусов.

В ночь на вторник будет ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/с. Утром ветер на островах поменяется на южный. Температура воздуха от 9 до 14 градусов, на побережье до 17 градусов. Во вторник до полудня небольшая облачность, дождя не будет, а вот во второй половине дня, начиная с островов, облачность сгустится, пройдут ливни и возникнет угроза грозы. К вечеру дождевые облака достигнут материка. Ветер южный, 3-9 м/с, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 22 до 27 градусов, на побережье местами до 20 градусов.