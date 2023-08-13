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Эксперты прогнозируют низкие цены на биржевое электричество будущей зимой

Северное побережье
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Линии электропередач.
Линии электропередач. Фото: Пеэтер Лиллевяли

По оценкам финского сетевого оператора Fingrid и Ассоциации энергетической промышленности Energiateollisuus, цены на электроэнергию грядущей зимой будут значительно ниже предыдущего осенне-зимнего периода, пишет RusPostimees.

Согласно прогнозу финских экспетов, в начале следующего года электричество будет стоить чуть менее семи центов за киловатт-час. Эта цифра не включает стоимость передачи электроэнергии, налоги и долю продавца.

Основной причиной благоприятного прогноза является рост производства электроэнергии: запущен третий реактор АЭС "Олкилуото", в Финляндии и Швеции построены новые ветроэлектростанции, гидроэнергетика Северных стран и запасы газа в Европе находятся на хорошем уровне.

Ситуация на международном энергетическом рынке также успокоились, поскольку Европа больше не зависит от импорта газа и угля из России.

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Эстония
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