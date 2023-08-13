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Жителей Кохтла-Ярве приглашают обсудить городскую стратегию развития образования

Северное побережье
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Здание горуправы Кохтла-Ярве.
Здание горуправы Кохтла-Ярве. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Городские власти Кохтла-Ярве организуют публичное обсуждение и ознакомление со стратегией развития образовательной сети города Кохтла-Ярве, которое состоится во вторник, 22 августа в 15.00 в конференц-зале спортивного центра Wiru (Järveküla tee 41)

В программе:

Обзор исходных данных для составления стратегии

Ознакомление с видением и целями города в образовании

Представление плана действий на ближайшие 12 лет

Обсуждение-обратная связь

Приглашаются все, кого затрагивает развитие сферы образования в городе.

Доклады будут проводиться на эстонском языке.

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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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