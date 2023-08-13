Жителей Кохтла-Ярве приглашают обсудить городскую стратегию развития образования

Городские власти Кохтла-Ярве организуют публичное обсуждение и ознакомление со стратегией развития образовательной сети города Кохтла-Ярве, которое состоится во вторник, 22 августа в 15.00 в конференц-зале спортивного центра Wiru (Järveküla tee 41)
В программе:
Обзор исходных данных для составления стратегии
Ознакомление с видением и целями города в образовании
Представление плана действий на ближайшие 12 лет
Обсуждение-обратная связь
Приглашаются все, кого затрагивает развитие сферы образования в городе.
Доклады будут проводиться на эстонском языке.