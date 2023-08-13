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Государство предлагает пострадавшим от засухи фермерам землю под покос

Северное побережье
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Фото: Erakogu

Государство предоставляет фермерам за плату земли из государственного земельного резерва в краткосрочное пользование для покоса или выпаса скота для смягчения последствий летней засухи.

Земли, предлагаемые для скашивания или выпаса скота, еще не использованы из-за их местонахождения.

Предложение предназначено в первую очередь для фермеров, чья земля граничит с государственной землей или чья земля находится рядом с государственной землей, и которые могут заранее ознакомиться с условиями на месте.

Земельный департамент просит обратиться к ним за консультацией о возможности использования таких участков. 

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Эстония
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