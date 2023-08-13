Государство предлагает пострадавшим от засухи фермерам землю под покос

Земли, предлагаемые для скашивания или выпаса скота, еще не использованы из-за их местонахождения.

Предложение предназначено в первую очередь для фермеров, чья земля граничит с государственной землей или чья земля находится рядом с государственной землей, и которые могут заранее ознакомиться с условиями на месте.