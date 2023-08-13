В польском луке обнаружены опасные вещества

Департамент сельского хозяйства и продовольствия сообщает, что в партии № 207265 отдельных клубней польского происхождения, попавшей на прилавки магазинов торговой сети Coop, обнаружено превышение остатков средств защиты растений. Компания Coop инициировала отзыв этих ламп.
По словам главного специалиста продовольственного отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кайсы Оргусааре, в луке обнаружено количество остатков средств защиты растений, превышающее лимит, установленный Европейским союзом.
- Компания инициировала отзыв продукции и направила необходимые документы, - пояснила Оргусаар.
Оргусаар добавила, что потребителям, купившим в период с 19 по 28 июля лук польского происхождения из рассматриваемой партии, следует отказаться от употребления этой продукции. Потребитель имеет право вернуть их продавцу, у которого был приобретен товар, и потребовать обратно уплаченные за товар деньги.
Было обнаружено, что лук польского происхождения, продаваемый оптом, превышает допустимые уровни содержания двух средств защиты растений.
- Содержание средства защиты растений Флупирам может оказать негативное влияние на здоровье человека. Всего через литовскую перепродажу в Эстонию прибыло более 16 тонн лука, который был распределен по всем продуктовым магазинам Coop. На данный момент еще неизвестно, мог ли лук попасть и в другие эстонские компании, но мы сделаем все возможное, чтобы это выяснить, - добавила Оргусаар.