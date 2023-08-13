В польском луке обнаружены опасные вещества

Оргусаар добавила, что потребителям, купившим в период с 19 по 28 июля лук польского происхождения из рассматриваемой партии, следует отказаться от употребления этой продукции. Потребитель имеет право вернуть их продавцу, у которого был приобретен товар, и потребовать обратно уплаченные за товар деньги.

- Содержание средства защиты растений Флупирам может оказать негативное влияние на здоровье человека. Всего через литовскую перепродажу в Эстонию прибыло более 16 тонн лука, который был распределен по всем продуктовым магазинам Coop. На данный момент еще неизвестно, мог ли лук попасть и в другие эстонские компании, но мы сделаем все возможное, чтобы это выяснить, - добавила Оргусаар.