Школьников призывают защищать свою интеллектуальную собственность

В 2022 году в конкурсе приняли участие 508 юных изобретателей с 396 идеями. Также с каждым годом регистрируется все больше и больше ученических компаний, которые предлагают новые идеи и нетривиальные решения в разных сферах жизни.

В ряде случаев, к сожалению, ни у учащихся, ни у их руководителей, нет понимания важности получения правовой охраны своей интеллектуальной собственности. Речь может идти о торговой марке, дизайнерском решении (промышленном образце) или изобретении. При создании нового инновационного продукта или услуги это является очень важным шагом, который нельзя упускать из виду. Таким образом, учащийся получает исключительное право на свою интеллектуальную собственность и значительное конкурентное преимущество для будущей коммерческой деятельности.

Чтобы понять каким способом лучше защитить результат своей творческой деятельности Патентный департамент подготовил простой для восприятия обучающий материал относительно интеллектуальной собственности для учащихся и их руководителей.

В руководстве последовательно рассматриваются следующие темы:

почему важно защищать свою интеллектуальную собственность и как это сделать школьнику;

каким способом можно защитить продукт или услугу;

на что следует обратить внимание при охране товарных знаков, дизайнерских решений (промышленных образцов) и изобретений;

что нужно знать об авторском праве.