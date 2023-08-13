Крупнейшие сухопутные военные учения пройдут на северо-востоке Эстонии в середине сентября

- Скоро начнутся крупномасштабные общеэстонские учения "Слова змеи", которые до сих пор являются крупнейшими учениями резервистов в истории Эстонии. Весной Правительство Республики установило увеличение состава военного времени, что во многом было связано с усилением сухопутной обороны. Теперь необходимо обеспечить, чтобы сухопутная оборона была готова действовать против любой угрозы, чтобы сохранить свободу Эстонии. Нынешняя тренировка руководящего состава создает наилучшие возможности для успеха осенней тренировки, - сказал министр обороны Ханно Певкур.