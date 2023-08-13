Крупнейшие сухопутные военные учения пройдут на северо-востоке Эстонии в середине сентября

В минувшие выходные министр обороны Ханно Певкур посетил штаб учебно-тренировочного сбора Южного округа наземной обороны к общеэстонским учениям по наземной обороне "Слова змеи", которые стартуют в ближайшие недели. Министр ознакомился с подготовкой к большим учениям с участием 10 000 резервистов.
- Скоро начнутся крупномасштабные общеэстонские учения "Слова змеи", которые до сих пор являются крупнейшими учениями резервистов в истории Эстонии. Весной Правительство Республики установило увеличение состава военного времени, что во многом было связано с усилением сухопутной обороны. Теперь необходимо обеспечить, чтобы сухопутная оборона была готова действовать против любой угрозы, чтобы сохранить свободу Эстонии. Нынешняя тренировка руководящего состава создает наилучшие возможности для успеха осенней тренировки, - сказал министр обороны Ханно Певкур.
С 28 августа по 8 октября Силы обороны и Кайтселийт проведут учения "Слова змеи", в ходе которых пройдут дополнительную подготовку почти 10 000 резервистов, приписанных к структуре сухопутной обороны. Учения являются крупнейшим учебным сбором, направленным на подготовку резервистов.
Более активная деятельность ожидается по регионам следующим образом:
1. Зона ответственности Северного охранного округа: 28 августа - 10 сентября
2. Зона ответственности Северо-Восточного охранного округа: 13-22 сентября
3. Зона ответственности Западного охранного округа: 20-29 сентября
4. Зона ответственности Южного охранного округа: 15-24 сентября и 29 сентября - 8 октября.
Резервистов обучают опытные инструкторы из округов сухопутной обороны Кайтселийта, а также 1-й пехотной бригады дивизии Академии обороны и Командования специальных операций.