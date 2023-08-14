Ида-Вирумаа и Харьюмаа лидируют по количеству пропавших грибников

Каждый год полиция помогает примерно 50 жителям Эстонии, которые заблудились в лесу, когда пошли за грибами и ягодами. Больше всего сообщений о пропавших грибниках приходит из Харьюмаа и Ида-Вирумаа, в этом сезоне всех их находили живыми и здоровыми, сообщает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

- В этом году зарегистрировано 13 сообщений, к счастью, нам удалось оказать помощь и все добрались домой живыми и здоровыми. Обычно силам быстрого реагирования, то есть патрулю, удается помочь человеку в течение 3-4 часов. В экстремальных случаях человек вынужден заночевать в лесу, и в этом случае, конечно, полиция привлекает полный ресурс. Задействуются поисковые собаки, добровольцы и вертолет, - рассказал участковый Нарвского отделения полиции Олег Конорев.

Отправляясь в лес, человек обязательно должен сообщить близким о своем маршруте и назвать время, когда он планирует вернуться. При себе нужно иметь полностью заряженный телефон, запас воды и пищи. При наличии хронических заболеваний с собой обязательно нужно взять лекарства. Пожилому человеку лучше не ходить в одиночку в лес. Также стоит выбирать одежду из ярких материалов, при необходимости это значительно облегчит поиски.

- В Эстонии многие грибники и собиратели ягод привыкли одеваться в камуфляжную одежду с зеленым капюшоном. Если человек не готов от нее отказаться, ему как минимум нужно взять с собой оранжевую жилетку с отражателем, потому что в случае критической ситуации именно она с высокой вероятностью может спасти жизнь. В этом году мы пока ни одного грибника не искали. У нас были поиски, и их было довольно много, но они были связаны с другими случаями, - сказал добровольный спасатель Алексей Непримеров.