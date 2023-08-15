Аннели Ооне: Ида-Вирумаа достоин собственной сельской гимназии

На проводимой в среду встрече с министром попечительский совет Ийзакуской гимназии вместе с волостным управлением выразят поддержку совместно сформированной точке зрения, что государство должно забрать себе все три общеобразовательные школы Алутагузеской волости. Это оправданное ожидание, ведь в шести из восьми самоуправлений Ида-Вирумаа государство частично взяло школы под свое крыло, исключением тут являются Алутагузеская и Тойлаская волости. Государство должно поддерживать жизнеспособную эстоноязычную школьную сеть хорошего уровня, а также оплату труда учителей и финансирование школ на равных основаниях во всех самоуправлениях Ида-Вирумаа.

Алутагузеская волость - крупнейшая сельская волость материковой Эстонии, на нее приходится половина всей территории Ида-Вирумаа. В волости имеются три жизнеспособные, приведенные в порядок эстоноязычные школы с хорошими учебными условиями, из них одна - гимназия. Все условия сейчас выполнены. Все три школы Алутагузеской волости последние десять лет являлись учебными заведениями, где действовало эстоноязычное обучение, то есть где по сути уже выполнен переход на обучение на эстонском языке; учащиеся показывают тут хорошие результаты выпускных экзаменов. То есть с имеющимися средствами сделано кое-что из того, на что сейчас планируются огромные суммы. Зато здания новых государственных гимназий и основных школ растут в городах Ида-Вирумаа как грибы после дождя. Этим все больше стимулируется урбанизация уезда. По мнению министерства, в Алутагузеской волости могло бы остаться всего две школы-шестилетки и одна основная школа.