Аннели Ооне: Ида-Вирумаа достоин собственной сельской гимназии

Со стремительной оптимизацией, то есть сворачиванием ида-вируской школьной сети, исчезли бы, по рекомендации министра образования и науки, две последние эстоноязычные сельские гимназии уезда. Это стало бы большой потерей для уезда. Неужели он не достоин хотя бы одной государственной гимназии в сельском регионе?
На проводимой в среду встрече с министром попечительский совет Ийзакуской гимназии вместе с волостным управлением выразят поддержку совместно сформированной точке зрения, что государство должно забрать себе все три общеобразовательные школы Алутагузеской волости. Это оправданное ожидание, ведь в шести из восьми самоуправлений Ида-Вирумаа государство частично взяло школы под свое крыло, исключением тут являются Алутагузеская и Тойлаская волости. Государство должно поддерживать жизнеспособную эстоноязычную школьную сеть хорошего уровня, а также оплату труда учителей и финансирование школ на равных основаниях во всех самоуправлениях Ида-Вирумаа.
Министерство хочет видеть эстоноязычное обучение хорошего уровня, жизнеспособную и упорядоченную школьную сеть, а также создавать для учащихся и учителей лучшие условия учебной работы.
Алутагузеская волость - крупнейшая сельская волость материковой Эстонии, на нее приходится половина всей территории Ида-Вирумаа. В волости имеются три жизнеспособные, приведенные в порядок эстоноязычные школы с хорошими учебными условиями, из них одна - гимназия. Все условия сейчас выполнены. Все три школы Алутагузеской волости последние десять лет являлись учебными заведениями, где действовало эстоноязычное обучение, то есть где по сути уже выполнен переход на обучение на эстонском языке; учащиеся показывают тут хорошие результаты выпускных экзаменов. То есть с имеющимися средствами сделано кое-что из того, на что сейчас планируются огромные суммы. Зато здания новых государственных гимназий и основных школ растут в городах Ида-Вирумаа как грибы после дождя. Этим все больше стимулируется урбанизация уезда. По мнению министерства, в Алутагузеской волости могло бы остаться всего две школы-шестилетки и одна основная школа.
Упорядочение сети общеобразовательных школ должно обеспечить равную доступность качественного образования во всех регионах Эстонии. Однако тут имеется большое противоречие касательно оптимизации. От самого отдаленного места Алутагузеской волости до уездного центра почти 70 км. С точки зрения гимназического образования Ийзаку так же далек от Йыхви, как Йыхви от Ийзаку. Много лет назад, разрабатывая реформу гимназии, уже изначально в планы включили ошибку, не предусмотрев решение проблемы размещения учащихся. Искать решение приходилось самим сельским семьям. Этот вопрос до сих пор окончательно не решен. Во всей Эстонии лишь единичные школы имеют общежитие. В Ийзаку есть сейчас приличные общежитские места для тридцати учащихся, при необходимости количество этих мест можно увеличить.
"Наличие возможностей получения образования в сельском регионе играет значительную и разнообразную роль в сохранении жизнеспособности местного сообщества".
Аннели Ооне, председатель попечительского совета Ийзакуской гимназии
Государственная сельская гимназия не является чем-то необычным, ведь сейчас таковые есть в Ноароотси и Ныо. В последнем учится так много молодежи из Ида-Вирумаа, что для них запущена отдельная автобусная линия между местом жительства и школой. По сути, сохранение гимназического образования в Ийзаку означает для государства экономию. В Ийзакуской школе есть все для перехода на эстоноязычное образование в уезде - вся инфраструктура и эстоноязычный педагогический коллектив, а также необходимая жизненная среда. Поддержав сохранение гимназического образования в Ийзаку, министерство сможет добиться желаемого - изменения подхода к обучению, исходящего из принципа вовлекающего образования обучения, доступности качественного эстоноязычного образования в том числе в сельском регионе северо-восточной Эстонии.
А в чем нуждаются дети? Будучи родителями, мы считаем большие школы с несколькими параллельными классами "комбинатами", где учатся дети. Сохранение сельской гимназии в южном регионе Ида-Вирумаа дало бы возможность обеспечить обучение для учащихся с различными потребностями. Не всем детям подходит большая государственная школа, ведь многие дети приходят из школ поменьше. С годами появляются все новые вальдорфские школы, ведь такие школы подходят для нашей сегодняшней молодежи. Психологические и учебные проблемы периода пандемии у детей усугубились и количество детей с особыми потребностями в школах растет.
Гимназическое обучение не завершает каждый пятый учащийся. Сельская школа со своей спокойной и стабильной средой может стать здесь решением в том числе на гимназической ступени. Я не принижаю значение профессионального образования, однако выбор эстоноязычного профессионального образования после окончания основной школы в Ида-Вирумаа довольно скудный. После же получения среднего образования возможности профессионального образования значительно шире.
И еще один очень важный аргумент в пользу создания сельской гимназии. Наличие возможностей получения образования в сельском регионе играет значительную и разнообразную роль в сохранении жизнеспособности местного сообщества. Мерили Кярнер недавно изучала в своей магистерской работе влияние закрытия сельских школ и отметила, что закрытие школы на селе может дать краткосрочную финансовую экономию, однако впоследствии может привести к экономическому ущербу посредством уменьшения занятости и хозяйственной активности. Сохранение сельских школ имеет свое культурно-историческое значение. То есть, закрывая школьные ступени в сельском регионе, министерство не разрешает "социально-экономическую ситуацию, которая ниже среднего", а делает ее еще хуже. Сохранение школьных ступеней стало бы в сельском регионе чем-то вроде инвестиции в будущее с точки зрения как экономики, так и сохранения населения.
Несколько лет назад наиболее прогрессивные люди уезда дискутировали о направлениях развития уезда. Одним из возможных сценариев называли превращение уезда в уезд домов престарелых. Это направление все же не победило, уезд видели и видят до сих пор как прогрессивный и инновационный. Однако осуществлять развитие смогут люди. Для этого нам необходима в уезде образовательная сеть, которая включала бы гимназическую ступень и в сельском регионе, чтобы эстоноязычное гимназическое образование было доступно даже в самом отдаленном уголке уезда.
Вкладываясь в сельский регион Ида-Вирумаа, государство продемонстрировало бы свое желание осуществлять региональную политику и поддерживать на востоке Эстонии эстоноязычное сообщество, сельскую жизнь и вообще жизнь на окраинах. Содержание государственной сельской гимназии в Алутагузе было бы сейчас также важным аспектом с точки зрения политики безопасности.