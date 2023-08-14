В Нарве подвыпивший "повар" не услышал из-за наушников сигнал датчика дыма

Северное побережьеНовостиВ Нарве подвыпивший "повар" не услышал из-за наушников сигнал датчика дымаЭрик Калда14 августа 2023, 12:50Facebook TwitterComments Датчик дыма. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti PMВечером 11 августа в центр тревоги сообщили о дыме и работающим датчике дыма в квартирном доме по улице Креэнхольми в Нарве.Спасатели пошли в квартиру, где подгорела еда.Жилец квартиры имел признаки сильного опьянения и из-за надетых наушников не услышал сигнал сработавшего датчика дыма.Еду убрали с плиты, комнаты проветрили, а жильцу объяснили требования по безопасности.Facebook TwitterComments Ключевые слова спасателиНарватревоганарвецентр тревогиЖилецкреэнхольмить Pекомендуем