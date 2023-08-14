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В Нарве подвыпивший "повар" не услышал из-за наушников сигнал датчика дыма

Эрик Калда
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Датчик дыма.
Датчик дыма. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti PM

Вечером 11 августа в центр тревоги сообщили о дыме и работающим датчике дыма в квартирном доме по улице Креэнхольми в Нарве.

Спасатели пошли в квартиру, где подгорела еда.

Жилец квартиры имел признаки сильного опьянения и из-за надетых наушников не услышал сигнал сработавшего датчика дыма.

Еду убрали с плиты, комнаты проветрили, а жильцу объяснили требования по безопасности.

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