Вт, 15.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ОДИН ВОПРОС ⟩ Сколько детей нынче придет в первый класс Люганузеской школы?

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Валло Реймаа.
Валло Реймаа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В прошлом году, когда волостное собрание решило закрыть Люганузескую школу, но оспорившая это решение местная община добилась продолжения работы школы, родители все-таки не отважились отдать сюда своих детей в первый класс - и в результате в первом классе школы оказался всего один ученик.

Директор Люганузеской школы ВАЛЛО РЕЙМАА:

- В этом учебном году в первый класс записали 12 детей. С учетом обстановки, которая существовала в предыдущие годы, речь идет о скачкообразном росте. Это демонстрирует, что спустя годы появилась надежда на будущее школы. Сейчас трудно сказать, насколько родители довольны этой школой, говорить можно только о надежде. О степени довольства можно будет говорить только тогда, когда начнется работа. Сейчас мы проводим в школе обсуждения, чтобы найти идеи, как лучше организовать работу школы с учетом интересов местного сообщества.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Мнение
Наверх