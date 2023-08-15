ОДИН ВОПРОС ⟩ Сколько детей нынче придет в первый класс Люганузеской школы?

- В этом учебном году в первый класс записали 12 детей. С учетом обстановки, которая существовала в предыдущие годы, речь идет о скачкообразном росте. Это демонстрирует, что спустя годы появилась надежда на будущее школы. Сейчас трудно сказать, насколько родители довольны этой школой, говорить можно только о надежде. О степени довольства можно будет говорить только тогда, когда начнется работа. Сейчас мы проводим в школе обсуждения, чтобы найти идеи, как лучше организовать работу школы с учетом интересов местного сообщества.