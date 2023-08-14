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Выходные в Ида-Вирумаа не обошлись без случаев семейного насилия

Эрик Калда
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В ночь на 14 августа полиция получила вызов из Силламяэ, где пьяный мужчина в ходе ссоры ударил свою 48-летнюю супругу.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в преступлении.

13 августа в квартире дома по проспекту Выйду в Нарве разгорелся бытовой конфликт между супругами. Спор перерос в потасовку, при которой пострадали обе стороны.

12 августа в Тойлаской волости произошел конфликт между супругами, в ходе которого пострадал 39-летний мужчина.

Обстоятельства семейных конфликтов выяснит полиция в ходе уголовного производства.

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