Выходные в Ида-Вирумаа не обошлись без случаев семейного насилия

В ночь на 14 августа полиция получила вызов из Силламяэ, где пьяный мужчина в ходе ссоры ударил свою 48-летнюю супругу.
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в преступлении.
13 августа в квартире дома по проспекту Выйду в Нарве разгорелся бытовой конфликт между супругами. Спор перерос в потасовку, при которой пострадали обе стороны.
12 августа в Тойлаской волости произошел конфликт между супругами, в ходе которого пострадал 39-летний мужчина.
Обстоятельства семейных конфликтов выяснит полиция в ходе уголовного производства.