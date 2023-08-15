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Услуга социального транспорта в Кохтла-Ярве востребована и развивается

Ирина Кивисельг
, журналист
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Этот микроавтобус с 11 июля ездит по заявкам людей, нуждающихся в социальном транспорте.
Этот микроавтобус с 11 июля ездит по заявкам людей, нуждающихся в социальном транспорте. Фото: Erakogu

Чуть больше месяца назад в Кохтла-Ярве запустили новую услугу социального транспорта для тех, кто из-за особых физических или психических потребностей не может пользоваться личным автомобилем или общественным транспортом. Горожане активно заказывают поездки, и не только на близкие расстояния.

Вице-мэр Кохтла-Ярве по социальным вопросам Ольга Пихлак сказала, что уже первые недели доказали, что организационные усилия были не напрасны.

- Город всегда помогал нуждающимся в таких поездках, но прежде заказывали услугу, - подчеркивает она. - Теперь предоставляем ее сами, что не только обходится городу дешевле, но можем даже зарабатывать. Дополнительных средств на организацию этой услуги не потребовалось - в бюджете уже были заложены деньги на поддержку для нуждающихся в подобной помощи, а после продажи дома ветеранов у города остались два микроавтобуса, нужно было их только переоформить и приспособить.

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