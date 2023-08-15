Услуга социального транспорта в Кохтла-Ярве востребована и развивается

- Город всегда помогал нуждающимся в таких поездках, но прежде заказывали услугу, - подчеркивает она. - Теперь предоставляем ее сами, что не только обходится городу дешевле, но можем даже зарабатывать. Дополнительных средств на организацию этой услуги не потребовалось - в бюджете уже были заложены деньги на поддержку для нуждающихся в подобной помощи, а после продажи дома ветеранов у города остались два микроавтобуса, нужно было их только переоформить и приспособить.