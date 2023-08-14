Elron объявил набор на курсы машинистов новых пассажирских поездов

В общей сложности обучение машинистов продлится девять месяцев, из которых первые четыре месяца будут посвящены теоретической подготовке с первой практикой вождения. После успешного окончания курса общей подготовки и сдачи экзамена на машиниста в Транспортном департаменте начнется сертифицированное обучение, которое продлится до пяти месяцев, где изучаются конкретные виды железных дорог и поездов.

На курсы будут отобраны 11 человек, занятия начнутся в ноябре, прием заявлений открыт до 27 августа.