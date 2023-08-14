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Elron объявил набор на курсы машинистов новых пассажирских поездов

Эрик Калда
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Компания-оператор пассажирских поездов Elron объявила набор на девятимесячные курсы машинистов в связи с планируемым вводом в эксплуатацию 16 новых пассажирских поездов в период с 2024 по 2027 год.

В общей сложности обучение машинистов продлится девять месяцев, из которых первые четыре месяца будут посвящены теоретической подготовке с первой практикой вождения. После успешного окончания курса общей подготовки и сдачи экзамена на машиниста в Транспортном департаменте начнется сертифицированное обучение, которое продлится до пяти месяцев, где изучаются конкретные виды железных дорог и поездов.

На курсы будут отобраны 11 человек, занятия начнутся в ноябре, прием заявлений открыт до 27 августа.

Кандидаты должны иметь среднее образование, владеть эстонским языком на уровне не ниже B1 и им должно исполниться 20 лет не позднее февраля 2024 года.

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