ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Застряли в прошлом

Мы помним, как Нарвское горсобрание не один год перебрасывало из рук в руки, будто горячую картофелину, вопрос о том, что надо бы переименовать улицы, названные в советское время в честь красных коммунаров Даумана и Тиймана. Аргументы были один нелепее другого. В конце концов горсобрание это сделало, однако на фоне начатой Россией войны в Украине все связанные с российским империализмом символы стали подчеркнуто неуместными на территории Эстонии. Так, были убраны танк-монумент и прочие ему подобные красные знаки, а также запрещены в общественных местах георгиевские ленточки и прочая российская милитаристская символика.

В ходе всего этого процесса по крайней мере часть нарвских политиков пытались идти в ногу с теми, кто выступает против изъятия из публичного пространства Эстонии советского пропагандистского наследия. Вопрос в том, неужели эти политики не понимают, в какой ситуации мы сейчас находимся, или их действия направлены на сохранение поддержки избирателей?