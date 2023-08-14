Фонтаны дополнят новый перекресток в Нарве

В рамках проекта "Narva TEN-T", призванного улучшить пропускную способность транспортного транзитного коридора через приграничный город, власти Нарвы придумали установить на площади фонтаны и цветочные вазоны. Отвечающий за проект чиновник обещает, что на фонтаны не будут потрачены деньги, получаемые из европейского фонда.
Работы по дорогому для нарвского самоуправления проекту "Narva TEN-T" начались в 2021 году, и теперь они на завершающей стадии. Целью является улучшение пропускной способности нарвского транзитного коридора путем создания удобных и безопасных условий для движения транспорта и пешеходов. Осуществляется полная перестройка около 4,7 километра дорог и подъездных путей, по которым транзитный транспорт движется к Нарвскому погранпункту или от него. Работы осуществляет строительная компания "YIT Eesti".
К концу реализации проекта в Нарве заговорили о дополнительном архитектурном оформлении площади Пауля Кереса, на которой уже перестроен круговой перекресток улиц Пауля Кереса, Александра Пушкина, Тулевику и проезда к Петровской площади.
Там не было предусмотрено никакого оформления, однако теперь, когда почти все сделано, решено дополнить список работ установкой фонтанов, скамеек и прочим благоустройством. С таким предложением выступил Нарвский департамент архитектуры и городского планирования в лице главного архитектора Пеэтера Тамбу.
Заказчиком всего проекта "Narva TEN-T" выступает Департамент развития и экономики города Нарвы, чей директор Анне Веэво сообщила, что предложения архитектора приняты - и уже идет изготовление фонтанов.
- Фонтаны будут как на самом кольце, так и на той достаточно большой площади рядом с домом по улице Пушкина, 19, которая образовалась в результате уменьшения кольца, - говорит Веэво. - Там тоже будет маленький фонтанчик, планируется установить скамейки, вазоны и при желании можно будет организовать уличное кафе или что-то еще интересное, подключения для этого там сделаны.
Как отметила Веэво, в результате изменений на площади Пауля Кереса увеличилась полезная для жителей и гостей городская площадь. "Должно стать, в принципе, красиво, удобно и безопасно", - считает чиновница.
Веэво подтвердила, что дополнительное украшение и благоустройство площади Пауля Кереса будет выполнено в рамках большого проекта "Narva TEN-T", то есть должно быть завершено вместе с ним к концу сентября текущего года. Изменение архитектурного решения площади в рамках проекта оценивается округленно в 200 тысяч евро.
Вообще проект подорожал за время реализации на 2,6 миллиона. Часть допрасходов покрыли из резервного фонда проекта, а часть изыскали в городском бюджете Нарвы. По итогу денег сегодня хватает и на фонтаны.
Веэво гарантировала, что европейские фондовые деньги не пойдут на фонтаны и дополнительное благоустройство, а расходы на это покроются из городской доли финансирования "Narva TEN-T".
Полный итоговый бюджет проекта "Narva TEN-T" еще не подсчитан, но это приблизительно 18,6 миллиона, считая с налогом с оборота. Из этой суммы около 9 миллионов Нарва получает из Европейского фонда сплочения, из его меры поддержки развития общегосударственных и международных сообщений, а остальное вкладывает сама.
В настоящее время работы по проекту находятся на финишной прямой. Уже идет приемка готовой дороги на транзитном отрезке нарвской улицы Раху - там заказчиком составлен список замечаний для исправления. На протяженной транзитной улице Пауля Кереса идут последние работы: укладывается плитка и на днях уложат верхний слой асфальта.
Серьезная задержка возникла рядом с перекрестком нарвских улиц Пауля Кереса и Линда - там вскрылись неожиданности у подземной теплотрассы, что требует нового решения и удлинения срока работы на четыре недели. Веэво заверила, что продление срока исполнения договора до конца сентября будет вызвано только этим проблемным участком, тогда как в других местах перестроенные дороги будут открыты для движения раньше.