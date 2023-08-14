Фонтаны дополнят новый перекресток в Нарве

Как отметила Веэво, в результате изменений на площади Пауля Кереса увеличилась полезная для жителей и гостей городская площадь. "Должно стать, в принципе, красиво, удобно и безопасно", - считает чиновница.

Веэво подтвердила, что дополнительное украшение и благоустройство площади Пауля Кереса будет выполнено в рамках большого проекта "Narva TEN-T", то есть должно быть завершено вместе с ним к концу сентября текущего года. Изменение архитектурного решения площади в рамках проекта оценивается округленно в 200 тысяч евро.

Вообще проект подорожал за время реализации на 2,6 миллиона. Часть допрасходов покрыли из резервного фонда проекта, а часть изыскали в городском бюджете Нарвы. По итогу денег сегодня хватает и на фонтаны.

Веэво гарантировала, что европейские фондовые деньги не пойдут на фонтаны и дополнительное благоустройство, а расходы на это покроются из городской доли финансирования "Narva TEN-T".

Полный итоговый бюджет проекта "Narva TEN-T" еще не подсчитан, но это приблизительно 18,6 миллиона, считая с налогом с оборота. Из этой суммы около 9 миллионов Нарва получает из Европейского фонда сплочения, из его меры поддержки развития общегосударственных и международных сообщений, а остальное вкладывает сама.

В настоящее время работы по проекту находятся на финишной прямой. Уже идет приемка готовой дороги на транзитном отрезке нарвской улицы Раху - там заказчиком составлен список замечаний для исправления. На протяженной транзитной улице Пауля Кереса идут последние работы: укладывается плитка и на днях уложат верхний слой асфальта.

Серьезная задержка возникла рядом с перекрестком нарвских улиц Пауля Кереса и Линда - там вскрылись неожиданности у подземной теплотрассы, что требует нового решения и удлинения срока работы на четыре недели. Веэво заверила, что продление срока исполнения договора до конца сентября будет вызвано только этим проблемным участком, тогда как в других местах перестроенные дороги будут открыты для движения раньше.