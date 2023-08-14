Красноармейские улицы в Нарве сменят названия уже с сентября

Нынче, 17 августа, городское собрание соберется на неделю раньше планировавшегося срока, чтобы в последний момент выразить свое мнение относительно постановления регионального министра. Горсобранию представлены на выбор как давно выработанный Нарвской горуправой проект о переименовании семи улиц, так и относительно новый проект о сохранении названия четырех улиц, рожденный внутри депутатского корпуса.

Поддержку большинства нарвских депутатов получит, наиболее вероятно, второй из перечисленных проектов. По имеющимся сведениям, часть народных избранников вовсе не примут участия в заседании или отстранятся от голосования по непопулярному в Нарве вопросу об улицах.

Предполагаемое решение горсобрания о сохранении названия четырех улиц будет незамедлительно направлено в министерство, чтобы там его рассмотрели в процессе делопроизводства перед вступлением в силу постановления о переименовании. При этом ясно, что мнение нарвских депутатов министру Мадису Калласу и так хорошо известно.

Следует заметить, что Нарвское горсобрание убеждает министра не переименовывать только четыре улицы, а касательно переименования улицы 26 Июля нарвские депутаты возражать формально не собираются.

Список улиц к переименованию был куда длиннее