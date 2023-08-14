Красноармейские улицы в Нарве сменят названия уже с сентября

Пять нарвских улиц, носящих имена красноармейцев и дату вхождения в город Красной армии в 1944 году, готовятся к переименованию с 1 сентября, как задумано региональным министром. Возражение ему торопится представить Нарвское городское собрание.
Проект постановления регионального министра Мадиса Калласа о новых названиях для пяти улиц в городе Нарва рассматривается в эти дни в государственной инфосистеме проектов. Текст постановления подписан Калласом 4 августа. До 21 августа включительно собираются согласования и мнения.
Уже объявлено, в том числе на городском веб-сайте Нарвы, что пять улиц, согласно проекту постановления министра, сменят свои названия с 1 сентября. Улица Алексея Юханова станет улицей Вяйке-Раквере, улица Арсентия Бастракова - улицей Масина, улица Игоря Графова - улицей Мадизе, улица Михаила Горбача - улицей Сеэдри, улица 26 Июля - улицей Юули.
Нынешние старые названия признаны государством несовместимыми с историей и культурой Эстонии, а значит, не соответствующими требованиям Закона о географических названиях. Устранение этого несоответствия находится в компетенции Министерства регионального развития и сельского хозяйства Эстонии, о чем и распорядился региональный министр Мадис Каллас.
- Я основываюсь на мнении соответствующих экспертов. Придерживаюсь мнения, что эти имена неуместны на территории Эстонии, - прокомментировал Каллас.
Ожидаемое переименование пяти нарвских улиц обойдется в техническом аспекте примерно в 8000-9000 евро, как прикинули в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства Эстонии. Эти расходы, по заверению Калласа, государство возьмет на себя.
Нарвские депутаты срочно собираются на заседание
Министр с весны ждал, что Нарвское городское собрание самостоятельно оформит переименование или как-то официально выскажется, однако этого не произошло, о чем писало и "Северное побережье".
Нынче, 17 августа, городское собрание соберется на неделю раньше планировавшегося срока, чтобы в последний момент выразить свое мнение относительно постановления регионального министра. Горсобранию представлены на выбор как давно выработанный Нарвской горуправой проект о переименовании семи улиц, так и относительно новый проект о сохранении названия четырех улиц, рожденный внутри депутатского корпуса.
Поддержку большинства нарвских депутатов получит, наиболее вероятно, второй из перечисленных проектов. По имеющимся сведениям, часть народных избранников вовсе не примут участия в заседании или отстранятся от голосования по непопулярному в Нарве вопросу об улицах.
Предполагаемое решение горсобрания о сохранении названия четырех улиц будет незамедлительно направлено в министерство, чтобы там его рассмотрели в процессе делопроизводства перед вступлением в силу постановления о переименовании. При этом ясно, что мнение нарвских депутатов министру Мадису Калласу и так хорошо известно.
Следует заметить, что Нарвское горсобрание убеждает министра не переименовывать только четыре улицы, а касательно переименования улицы 26 Июля нарвские депутаты возражать формально не собираются.
Список улиц к переименованию был куда длиннее
В споре нарвских депутатов с государством о переименовании улиц, длящемся с начала этого года, сторонами были задействованы историки, политики, юристы, министерства, комиссии по географическим наименованиям и канцлер права. Из них большинство так или иначе выразили согласие с тем, что имена красноармейцев и дата их военного триумфа в Нарве в 1944 году неуместны на карте современной Эстонии.
Временная депутатская комиссия Нарвского горсобрания по историческому наследию последовательно выступает против переименования. Комиссия нашла, что четверо красноармейцев, погибших в 1944 году за освобождение Нарвы от нацистcкой оккупации, не имели отношения к оккупации Эстонской Республики в 1940 году. Вдобавок отмечен тот факт, что имена этих красноармейцев были даны улицам в 1950-1960 годах, а затем их не переименовали, так что теперь эти четыре названия уже тоже стали историческими.
Изначально, с прошлого года, в Нарве речь шла о переименовании более длинного списка улиц. В процессе обсуждения одна за другой оставались вне списка улицы Партизани, 1 Мая, Пролетариаади, Василия Герасимова. Таким образом, готовились сменить девять наименований, но в постановление министра попали только пять.
Вдобавок к ним в январе 2023 года Нарвское городское собрание само, хотя и под известным давлением государства и эстонской общественности, согласилось сменить адреса и таблички, содержавшие имена коммунаров: улица Антса Даумана стала с апреля Кивилинна, а улица Альберта-Аугуста Тиймана - Солдина.