С карты Нарвы убирают не всех русских

Не планируется трогать центральную и очень длинную улицу имени великого русского поэта Александра Пушкина, хотя тот при жизни и не имел связи с Нарвой. Также нет идеологических сомнений насчет улицы имени врача-педиатра, советского академика Михаила Маслова, родившегося в Нарве в 1885 году.

Остается на карте Нарвы и улица Лаврецовых - она в честь Сергея и Глафиры Лаврецовых, четы нарвских меценатов XIX-XX веков, основоположников городского музея.

С 2012 года есть и остается на промышленной окраине улица Константина Сенчугова, работавшего в 1969-1997 годах директором Эстонской сланцевой электростанции.

Есть в Нарве улицы, носящие нерусские имена прославленных и великих деятелей, и их уместность на современной карте тоже не ставится под сомнение. Улица Аугуста Вейценберга - имени видного эстонского скульптора XIX-XX веков. Улица Пауля Кереса - имени великого шахматного гроссмейстера, родившегося в Нарве в 1916 году. Последняя улица берет начало от площади Пауля Кереса, представляющей собой круговой перекресток, ныне капитально перестраиваемый.