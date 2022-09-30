Кампания по переименованию в Нарве улиц не затрагивает те из них, у которых в названиях нет связи с тематикой коммунаров, красноармейцев, революции и тому подобного. И не все улицы с русскими именами должны обязательно сменить названия и адресные таблички.
С карты Нарвы убирают не всех русских
Не планируется трогать центральную и очень длинную улицу имени великого русского поэта Александра Пушкина, хотя тот при жизни и не имел связи с Нарвой. Также нет идеологических сомнений насчет улицы имени врача-педиатра, советского академика Михаила Маслова, родившегося в Нарве в 1885 году.
Остается на карте Нарвы и улица Лаврецовых - она в честь Сергея и Глафиры Лаврецовых, четы нарвских меценатов XIX-XX веков, основоположников городского музея.
С 2012 года есть и остается на промышленной окраине улица Константина Сенчугова, работавшего в 1969-1997 годах директором Эстонской сланцевой электростанции.
Есть в Нарве улицы, носящие нерусские имена прославленных и великих деятелей, и их уместность на современной карте тоже не ставится под сомнение. Улица Аугуста Вейценберга - имени видного эстонского скульптора XIX-XX веков. Улица Пауля Кереса - имени великого шахматного гроссмейстера, родившегося в Нарве в 1916 году. Последняя улица берет начало от площади Пауля Кереса, представляющей собой круговой перекресток, ныне капитально перестраиваемый.
Запутанная история с нарвской улицей Койдула (фактически это бульвар). Это все же не полноценная именная улица в честь великой эстонской поэтессы: в 1995 году депутаты Нарвского горсобрания решили отказаться от указания на картах и в адресах полного имени Лидии Койдула, а оставили только фамилию. Как раз в те времена в народе словом "Койдула" было принято называть денежную купюру в сто эстонских крон, сравнительно недавно появившуюся в карманах и кошельках; вожделенную банкноту украшал портрет поэтессы. С тех пор кроны давно вышли из оборота, но улица Койдула - в честь то ли поэтессы, то ли стокроновой банкноты - остается в Нарве поныне в одном из самых живописных мест Старого города.