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В Нарве дети разожгли костер в заброшенном доме

Эрик Калда
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Вечером 14 августа в Нарве в районе заброшенной 4-этажки на улице Кеваде  было замечено легкое задымление.

Спасатели обнаружили небольшой пожар на 3 этаже, который потушили. Когда прибыли спасатели, из здания убежали дети.

Горуправа была проинформирована о событии, потому что владелец должен закрыть неиспользуемые здания для посторонних.

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Нарва
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