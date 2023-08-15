В Нарве дети разожгли костер в заброшенном доме

Северное побережьеНарваВ Нарве дети разожгли костер в заброшенном домеЭрик Калда15 августа 2023, 09:28Facebook TwitterComments Спасательная машина. Фото: Пеэтер ЛиллевялиВечером 14 августа в Нарве в районе заброшенной 4-этажки на улице Кеваде было замечено легкое задымление.Спасатели обнаружили небольшой пожар на 3 этаже, который потушили. Когда прибыли спасатели, из здания убежали дети.Горуправа была проинформирована о событии, потому что владелец должен закрыть неиспользуемые здания для посторонних.Facebook TwitterComments Ключевые слова спасателидетиНарвагоруправанарвеКеваде Pекомендуем