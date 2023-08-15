Нарва готовится стать осенней столицей: в программе множество мероприятий

Русский театр Эстонии традиционно принимал участие в программе «Осенней столицы» через свои постановки для детей и взрослых.

В этом году театр впервые готовит специальное театрализованное представление – шоу на открытии «Нарва - осенняя столица». На сцене дома культуры «Ругодив» артисты Русского театра постараются представить любимый многими город через эмоции, чувства и переживания самих людей, чьи судьбы так или иначе были связаны с Нарвой. Конечно, это будет музыкальная программа с участием актрис труппы – Анастасии Цубиной и Екатерины Кордас, которые родились и выросли в Ида-Вирумаа и для которых Нарва – город юности.

По словам заместителя заведующего по культуре и спорту Нарвы Дмитрия Вергуна актерский квартет дополнят два новых молодых артиста труппы, которые оказались в Эстонии, как беженцы – Илья Болотов и Евгений Кравец.

„Для них Нарва станет открытием. А нарвскую публику должны покорить певческий и актерский талант молодых артистов. Актеры выступят под аккомпанемент музыкантов, большая часть которых также связаны с Нарвой, и исполнит песни на английском, эстонском, украинском и русском языках. Зрители смогут подпевать, поскольку большинство композиций знакомо и старшему поколению, и молодежи. В программе – мелодии легендарной шведской группы АВВА, популярные песни Анне Вески и «Бумбокс», шлягеры из кинофильмов и хиты «Океана Эльзы»“, - добавил заместитель заведующего по культуре и спорту Нарвы Дмитрий Вергун.