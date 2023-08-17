ОДИН ВОПРОС ⟩ Как прошло это лето в Причудье?

- Что касается непосредственно нарушений закона, то ими, как правило, занимается полиция. Но время от времени все же поступают жалобы от населения, что где-то совершена кража из дома, кому-то досаждают шабашники. В этом году много проблем с гоняющими на квадроциклах. Многие думают, что, купив квадроцикл, они могут гонять на нем где угодно, потому что это вездеход. Но это не так - сначала следует изучить ПДД.