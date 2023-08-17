NORF'23 ⟩ На сцене в Ийзаку выступят пара десятков молодых рэперов

- Рекомендую всем, кто хоть немного интересуется хип-хопом или рэпом, посетить этот фестиваль, ведь здесь на сцену выйдет талантливая молодежь, творчество и стили у них очень разные. Кто знает, может быть, среди них вы найдете нового фаворита, - сказал Young Taavi.

Настроение будет поддерживать на фестивале актер и юморист Кристьян Люйс, который проведет несколько испытаний для публики. На территории фестиваля планируются и другие сюрпризы.

Соорганизатор фестиваля Ханна-Лийза Ыйспуу благодарна, что многие учреждения и предприятия заботятся о молодежи и вносят вклад в успех мероприятия.

Инициатива молодежи замечена

Инициатива ийзакуской молодежи уже привлекала к себе внимание: предыдущий фестиваль стал лауреатом в категории групп на конкурсе "Hea eeskuju" ("Хороший пример"), а также завоевал премию "Капитала культуры Эстонии". Кроме того, NORF в 2022 году был отмечен за развитие творческой экономики в Ида-Вирумаа.

Джонатан Хабакукк, закончивший весной девятый класс Ийзакуской гимназии, и сам большой почитатель рэпа. На фестивале он захотел предоставить и другим молодым рэперам шанс познакомить слушателей со своим творчеством и выступить на сцене вместе с известными исполнителями. При этом программа становится с каждым годом все более насыщенной. "Уже в прошлом году после мероприятия появилось ощущение, что так классно было, неужели можно сделать еще лучше. Однако можно", - подтвердил он.