NORF'23 ⟩ На сцене в Ийзаку выступят пара десятков молодых рэперов

Организаторы молодежного фестиваля рэпа приглашают поучаствовать в крутейшем молодежном празднике лета: NORF'23 состоится в следующую субботу, 26 августа, в Ийзаку вот уже в третий раз.
На сцену выйдут как всем известные исполнители, так и молодые и пока неизвестные широкой публике таланты рэпа со всей Эстонии. Возможность показать себя публике получат 18 исполнителей и коллективов, с которыми можно познакомиться поближе в социальных сетях NORF или на домашней странице norf.ee.
Автор идеи и главный организатор фестиваля Джонатан Хабакукк отметил, что нынешний выбор исполнителей очень мощный и на мероприятии прозвучит музыка в стиле рэп на любой вкус.
- Если заводить молодежь приедут на фестиваль такие всем известные исполнители, как Säm, Maian, Pluuto и Kaw, то и собственные творения, которые исполнит молодежь, по своему уровню совсем не уступают той рэп-музыке, которая каждый день звучит по радио, - заверил Джонатан Хабакукк.
Особенно ждут местную публику
Организаторы приглашают на фестиваль всех любителей музыки, особенно ида-вирускую молодежь, для которой фестиваль во многом и задумывался. В предыдущие годы идавирусцы посещали фестиваль довольно скромно.
- Прошлогоднюю публику составляла большей частью молодежь, приехавшая из других уголков Эстонии. Надеюсь, что нынче дорогу на фестиваль найдет также молодежь из Ида-Вирумаа, ведь в таком крутом, доставленном прямо на дом молодежном фестивале просто обязательно надо поучаствовать. Перед началом нового учебного года мы устроим невыразимо классную тусовку, - пообещал главный организатор.
Посетить фестиваль приглашает также уроженец Мярьямаа рэпер Young Taavi, выступавший на нем несколько раз. По его словам, в Ийзаку он познакомился со многими новыми исполнителями и получил шанс выступать перед очень классной публикой.
- Рекомендую всем, кто хоть немного интересуется хип-хопом или рэпом, посетить этот фестиваль, ведь здесь на сцену выйдет талантливая молодежь, творчество и стили у них очень разные. Кто знает, может быть, среди них вы найдете нового фаворита, - сказал Young Taavi.
Настроение будет поддерживать на фестивале актер и юморист Кристьян Люйс, который проведет несколько испытаний для публики. На территории фестиваля планируются и другие сюрпризы.
Соорганизатор фестиваля Ханна-Лийза Ыйспуу благодарна, что многие учреждения и предприятия заботятся о молодежи и вносят вклад в успех мероприятия.
Инициатива молодежи замечена
Инициатива ийзакуской молодежи уже привлекала к себе внимание: предыдущий фестиваль стал лауреатом в категории групп на конкурсе "Hea eeskuju" ("Хороший пример"), а также завоевал премию "Капитала культуры Эстонии". Кроме того, NORF в 2022 году был отмечен за развитие творческой экономики в Ида-Вирумаа.
Джонатан Хабакукк, закончивший весной девятый класс Ийзакуской гимназии, и сам большой почитатель рэпа. На фестивале он захотел предоставить и другим молодым рэперам шанс познакомить слушателей со своим творчеством и выступить на сцене вместе с известными исполнителями. При этом программа становится с каждым годом все более насыщенной. "Уже в прошлом году после мероприятия появилось ощущение, что так классно было, неужели можно сделать еще лучше. Однако можно", - подтвердил он.
Программа NORF'23
16.00 - откроются ворота фестиваля, DJ set
16.30 - challenge для публики
16.40 - Mc Arual
16.50 - Sada
17.00 - SÄM
17.30 - T-mant
17.45 - Lilkeemik
18.00 - MAIAN
18.30 - ÄDAPT ft. Travi$, Uniwer, Wedune
19.00 - TheSenses
19.10 - Yonsu
19.20 - Nähtamatu
19.30 - Judopoiss & Saucey
20.10 - Jxnder
20.20 - Noor Kiku
20.30 - challenge для публики
20.45 - Potsataja
21.00 - Young Taavi
21.15 - PLUUTO
21.45 - KAW
22.10 - завершение фестиваля