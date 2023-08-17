В трех городах Ида-Вирумаа с сентября можно будет просить о поддержке замены старых печей

В сентябре домовладельцы Йыхви, Кивиыли и Силламяэ могут обратиться за поддержкой для замены старого отопительного очага или для подключения к центральному отоплению.
Министерство климата выбрало города с более высоким уровнем загрязнения воздуха, которым следует оказать поддержку, на основе исследования, проведенного три года назад.
В исследовании смоделированы города, где в отопительный период в воздухе содержится больше опасных для здоровья мелких частиц, чем разрешено. Они проникают глубоко в дыхательные пути и систему кровообращения и могут вызывать различные заболевания.
В Ида-Вирумаа в исследование были включены Йыхви, Кивиыли, Силламяэ и Нарва. Первые три были выбраны и смогут получить поддержку.
- Загрязнение воздуха в Кохтла-Ярве связано не с местным отоплением, а с промышленностью, - сказал главный специалист отдела атмосферного воздуха и радиации министерства Ромарио Сиймер, объясняя причину, по которой Кохтла-Ярве не упоминается в исследовании.
Не нужно отказываться от печи
Поддержкой министерство хочет побудить людей перейти на более экологичные отопительные устройства. Например, заменить печь воздушно-водяным тепловым насосом или геотермальным тепловым насосом либо вообще подключиться к центральному отоплению.
Печное отопление также может стать более экологичным, если вместо старой печи, дающей скудное тепло и производящей много выбросов, построить новую. Разобрать старую печь домовладельцу придется, правда, за свой счет, но на строительство новой печи он может запросить поддержку.
Все эти варианты также помогут сэкономить расходы на отопление в будущем, а бонусом станет пожаробезопасность.
Поддержка покроет львиную долю расходов
В городах Ида-Вирумаа ставка поддержки составляет 70 процентов.
Максимальная сумма поддержки на жилой дом составляет 10000 евро и возмещается на основе ценовой модели. Иными словами, для приобретения, установки или строительства отопительного оборудования устанавливается конкретный размер поддержки, который не зависит от фактической стоимости.
Например, цена новой печи рассчитана в размере 6400 евро, из которых возмещается 70%, или 4480 евро. Согласно ценовой модели покупка воздушно-водяного теплового насоса с установкой стоит 9600 евро, компенсируется 6720 евро, а в случае геотермального теплового насоса эти цифры составляют 14100 и 9870 евро соответственно.
Не стоит затягивать с подачей ходатайства
Фонд предпринимательства и инноваций ("KredEx") будет принимать ходатайства, сообщая об открытии тура не менее чем за 10 рабочих дней. Уже сейчас доступна более подробная информация о поддержке на сайте учреждения https://kredex.ee/et/vaikeelamute-kutteseadme-uuendamise-toetus.
На поддержку выделено 18,5 миллиона евро, из которых 10 миллионов будут распределены в рамках первого тура подачи ходатайств.
- Мы подсчитали, что за счет общей суммы поддержки максимум 1850 домов получат более экологически чистое отопительное оборудование, - сказал главный специалист Министерства климата Ромарио Сиймер.
По его словам, вряд ли такая поддержка будет распределяться и в последующие годы.
- Прямо сейчас стоит проверить данные вашего здания в строительном регистре, чтобы быть готовым подать ходатайство, - посоветовал он.
Кто может обратиться за поддержкой и для чего?
- Поддержка предоставляется для жилого дома, основная цель использования которого указана в строительном регистре как частный дом, рядный дом, сдвоенный жилой дом или двухквартирный дом.
- Жилой дом должен быть построен на законных основаниях и сдан в эксплуатацию до 1 января 2010 года. В строительном регистре в качестве вида теплоснабжения должно быть указано локальное или местное отопление, а в качестве источника энергии - твердое топливо.
- Поддерживаются строительство (установка) новой печи взамен старой печи (или котла), замена их воздушно-водяным или геотермальным тепловым насосом или подключение к центральному отоплению.
- Ходатайства могут подавать физические лица, являющиеся собственниками жилого дома или в пользу которых установлено право застройки или право квартирной застройки и чье домохозяйство находится в плотно населенном районе, указанном в условиях поддержки.