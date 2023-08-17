В трех городах Ида-Вирумаа с сентября можно будет просить о поддержке замены старых печей

Министерство климата выбрало города с более высоким уровнем загрязнения воздуха, которым следует оказать поддержку, на основе исследования, проведенного три года назад.

В исследовании смоделированы города, где в отопительный период в воздухе содержится больше опасных для здоровья мелких частиц, чем разрешено. Они проникают глубоко в дыхательные пути и систему кровообращения и могут вызывать различные заболевания.

В Ида-Вирумаа в исследование были включены Йыхви, Кивиыли, Силламяэ и Нарва. Первые три были выбраны и смогут получить поддержку.

- Загрязнение воздуха в Кохтла-Ярве связано не с местным отоплением, а с промышленностью, - сказал главный специалист отдела атмосферного воздуха и радиации министерства Ромарио Сиймер, объясняя причину, по которой Кохтла-Ярве не упоминается в исследовании.

Не нужно отказываться от печи

Поддержкой министерство хочет побудить людей перейти на более экологичные отопительные устройства. Например, заменить печь воздушно-водяным тепловым насосом или геотермальным тепловым насосом либо вообще подключиться к центральному отоплению.

Печное отопление также может стать более экологичным, если вместо старой печи, дающей скудное тепло и производящей много выбросов, построить новую. Разобрать старую печь домовладельцу придется, правда, за свой счет, но на строительство новой печи он может запросить поддержку.

Все эти варианты также помогут сэкономить расходы на отопление в будущем, а бонусом станет пожаробезопасность.

Поддержка покроет львиную долю расходов