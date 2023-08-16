Ср, 16.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Государство оправдывает лишение граждан России права голоса защитой иных конституционных ценностей

Эрик Калда
Facebook Twitter
Comments
Избирательная урна.
Избирательная урна. Фото: Pilt videost

Министерство юстиции подготовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах.

В ближайшее время министр юстиции Каале Лаанет (Партия реформ) представит его партнерам по коалиции и общественности, сообщают в среду радионовости ERR.

В проекте закона, находящемся в распоряжении портала ERR.ee, министерство указывает, что эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства.

Авторы проекта подчеркивают, что "в соответствии с Конституцией Российской Федерации, защита Отечества (России) является обязанностью каждого гражданина Российской Федерации, а также имели место случаи, когда граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные призывы из страны своего гражданства для прохождения службы в вооруженных силах".

Также с помощью данного законопроекта в Закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европейским парламентом или Рийгикогу страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.

Целью законодательных изменений является временное ограничение избирательных прав граждан России, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления. Это же положение коснется и граждан Беларуси.

Также отмечается, что данный законопроект может противоречить Конституции Эстонии, а также положениям Европейского союза, в связи с чем министр юстиции Калле Лаанет признал, что ряд спорных вопросов, возможно, предстоит окончательно решить Государственному суду.

Однако законопроект основан на одном из решений коллегии Госсуда по уголовным делам, в котором, среди прочего, говорилось, что основные права "могут быть ограничены в порядке исключения для защиты другого основного права или конституционных ценностей".

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх