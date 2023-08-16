Государство оправдывает лишение граждан России права голоса защитой иных конституционных ценностей

В ближайшее время министр юстиции Каале Лаанет (Партия реформ) представит его партнерам по коалиции и общественности, сообщают в среду радионовости ERR.

В проекте закона, находящемся в распоряжении портала ERR.ee, министерство указывает, что эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства.

Авторы проекта подчеркивают, что "в соответствии с Конституцией Российской Федерации, защита Отечества (России) является обязанностью каждого гражданина Российской Федерации, а также имели место случаи, когда граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные призывы из страны своего гражданства для прохождения службы в вооруженных силах".

Также с помощью данного законопроекта в Закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европейским парламентом или Рийгикогу страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.

Целью законодательных изменений является временное ограничение избирательных прав граждан России, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления. Это же положение коснется и граждан Беларуси.

Также отмечается, что данный законопроект может противоречить Конституции Эстонии, а также положениям Европейского союза, в связи с чем министр юстиции Калле Лаанет признал, что ряд спорных вопросов, возможно, предстоит окончательно решить Государственному суду.