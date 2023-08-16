Ср, 16.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Тойла на тушение хлева ушло 35 тонн воды

Эрик Калда
Facebook Twitter
Comments
Спасательная команда. Иллюстративное фото.
Спасательная команда. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Незадолго до полуночи 15 августа спасатели получили вызов в деревню Пяйте Тойлаской волости, где загорелся расположенный в 20 метрах от жилого дома деревянный сарай с хлевом.

По словам сообщившего, в горевшем строении людей не было и владелец отключил в нем электричество.

Когда прибыли спасатели, строение площадью 50 квадратных метров горело открытым пламенем.

Жилое здание жильцы покинули, опасности для здания не было, так как ветер дул в другую сторону.

Возгорание потушили к четырем часам утра.

Пожаром были уничтожены деревянная часть строения со стенами из плитняка и хранившиеся там мелкая техника и топливо.

На тушение здания потребовалось 200 литров пенного вещества и 35 тонн воды.

Причина возгорания выясняется.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх