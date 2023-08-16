В Тойла на тушение хлева ушло 35 тонн воды

По словам сообщившего, в горевшем строении людей не было и владелец отключил в нем электричество.

Когда прибыли спасатели, строение площадью 50 квадратных метров горело открытым пламенем.

Жилое здание жильцы покинули, опасности для здания не было, так как ветер дул в другую сторону.

Возгорание потушили к четырем часам утра.

Пожаром были уничтожены деревянная часть строения со стенами из плитняка и хранившиеся там мелкая техника и топливо.

На тушение здания потребовалось 200 литров пенного вещества и 35 тонн воды.