В Тойла на тушение хлева ушло 35 тонн воды

Незадолго до полуночи 15 августа спасатели получили вызов в деревню Пяйте Тойлаской волости, где загорелся расположенный в 20 метрах от жилого дома деревянный сарай с хлевом.
По словам сообщившего, в горевшем строении людей не было и владелец отключил в нем электричество.
Когда прибыли спасатели, строение площадью 50 квадратных метров горело открытым пламенем.
Жилое здание жильцы покинули, опасности для здания не было, так как ветер дул в другую сторону.
Возгорание потушили к четырем часам утра.
Пожаром были уничтожены деревянная часть строения со стенами из плитняка и хранившиеся там мелкая техника и топливо.
На тушение здания потребовалось 200 литров пенного вещества и 35 тонн воды.
Причина возгорания выясняется.