Жители улицы Пикк ждут гостей

Девятилетняя Миртель говорит, что большой дом - это очень хорошо, ведь в нем помещается много вещей. Ее мама Катрин Отто добавляет, что недостатка вещей тут действительно нет. Большое, состоящее из двух расположенных рядом зданий домовладение всегда находилось в руках представителей этого рода, и его в промежутке не растаскивали. Наоборот, в ходе проживания с тремя детьми вещей тут значительно добавилось. Так что в конце улицы Пикк находится настоящая кладовая с вещами, которые можно и другим показать во время уличного фестиваля.

Жилой дом по улице Пикк, 44 был построен в 1865 году. Пристройку к нему - под торговую площадь - сделал прадед Катрин, владелец хутора Юри Отто. "Я слышала рассказы о том, что он пристраивал новую часть примерно в то же время, когда строился Оруский дворец, то есть в конце позапрошлого века. У нас есть одно фото с того времени, на котором прадед изображен перед домом верхом на лошади, но веранды у дома еще нет", - говорит Катрин.

Ремесленная веранда откроется в доме, который был построен более ста лет назад как летняя дача. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

С переменным успехом в каменной домине действовали магазин и корчма. "Мой отец, родившийся в 1949 году, времен корчмы не помнит, но при первой республике она была тут наверняка", - говорит нынешняя хозяйка дома.

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