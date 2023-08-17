Жители улицы Пикк ждут гостей

В построенном еще при царе доме №44 на улице Пикк при разных государственных укладах располагались магазин и корчма, и даже устраивались чайные вечера общества трезвости. Сейчас эта каменная громада оживает только на время Фестиваля улицы Пикк, когда хозяйка Катрин Отто устраивает здесь какую-нибудь ностальгическую выставку.
Девятилетняя Миртель говорит, что большой дом - это очень хорошо, ведь в нем помещается много вещей. Ее мама Катрин Отто добавляет, что недостатка вещей тут действительно нет. Большое, состоящее из двух расположенных рядом зданий домовладение всегда находилось в руках представителей этого рода, и его в промежутке не растаскивали. Наоборот, в ходе проживания с тремя детьми вещей тут значительно добавилось. Так что в конце улицы Пикк находится настоящая кладовая с вещами, которые можно и другим показать во время уличного фестиваля.
Жилой дом по улице Пикк, 44 был построен в 1865 году. Пристройку к нему - под торговую площадь - сделал прадед Катрин, владелец хутора Юри Отто. "Я слышала рассказы о том, что он пристраивал новую часть примерно в то же время, когда строился Оруский дворец, то есть в конце позапрошлого века. У нас есть одно фото с того времени, на котором прадед изображен перед домом верхом на лошади, но веранды у дома еще нет", - говорит Катрин.
С переменным успехом в каменной домине действовали магазин и корчма. "Мой отец, родившийся в 1949 году, времен корчмы не помнит, но при первой республике она была тут наверняка", - говорит нынешняя хозяйка дома.
Место сбора для трезвых и культурных людей
В конце XIX века и в начале XX века на втором этаже дома располагались помещения чайной общества трезвости "Kiir". "Когда театральный дом, где они собирались, сгорел, Юри Отто сдал им в аренду зал второго этажа. Туда проходили по наружной лестнице", - рассказывает Катрин.
В тогдашней прессе можно было прочитать, что в чайной в распоряжении общества было просторное помещение. По вечерам тут собирались мужчины, не увлекавшиеся алкоголем, проводили время за чашкой чая, обсуждали политические события, читали газеты или книги, играли в бильярд или радовали других игрой на пианино. Общество устраивало также театральные, музыкальные, танцевальные и литературные вечера.
Дом вошел также в историю эстонского кино - в 1963 году тут проходили съемки художественного фильма "Следы". Режиссер Кальо Кийск был родственником Отто, отмечает Катрин.
Однако дольше всего в здании находился магазин - и в советское время, и даже после восстановления независимости Эстонии. Катрин вспоминает, что, когда ETKVL закрыл магазин в конце советского времени, его быстро прибрали частные предприниматели, пока евротребования не задушили бизнес. Магазина там не было более двадцати лет.
В промежутке жилой дом тоже оставался пустым в течение двадцати лет, когда умерла жившая в нем двоюродная тетя Катрин. Катрин, родившаяся и выросшая в Таллинне, переехала в Тойла в 2009 году. "Я поняла, что в Таллинне невозможно растить детей", - говорит мать троих детей.
Уличный фестиваль приносит жизнь в дом
По словам Катрин, старый дом прекрасно подходит для жизни, и она рада, что благодаря фестивалю улицы Пикк ожила и его каменная пристройка.
- Сначала мы с Марией (хозяйка веранды рукоделия Мария Ронк. - Ред.) хотели сделать что-то типичное для старых домов, например открыть там кафе. Но Кайса (Кайса Пукк, руководитель по культуре Тойлаской волости. - Ред.) предложила нам сделать целый уличный фестиваль. Для нас было важно, чтобы что-то начало происходить.
Год назад на фестивале улицы Пикк Катрин организовала выставку об истории торговли в Тойла. "Все, что мы нашли в доме, что имело хоть какое-то отношение к торговле, мы выставили: старые бутылки и банки, счёты и чековые книжки". Жители принесли им также старые магазинные весы и хозяйственное мыло, купленное в этом магазине тридцать лет назад.
Во время Рождества на улице Пикк Катрин устроила выставку почти из трехсот открыток. А на этот раз она приглашает на выставку пакетов. Главные герои экспозиции - старые полиэтиленовые пакеты, которые до сих пор терпеливо ждали своего часа, а теперь украшают стены. "Полиэтиленовый пакет, который в советское время был предметом престижа, теперь превратился в мусор", - говорит Катрин.
Год назад через дом по ул. Пикк, 44 прошло много людей. "Многие люди были удивлены, когда заходили в магазин, что он такой маленький. На самом деле, он точно такого же размера, но все помнят его с тех пор, когда они сами были маленькими".
Катрин также думала о том, как вдохнуть жизнь в дом, имеющий культурно-историческую ценность, не только на время фестиваля. Может быть здесь когда-нибудь снова будет чайная? Хозяйка думает, что возможно. Но сначала придется инвестировать в дом. Да и чайная без выпивки все же сомнительное предприятие. "Будет ли тогда у меня клиентура?" - смеется Катрин.
Программа Фестиваля улицы Пикк
Имеющая ценный культурно-исторический облик, а также интересную культуру и историю улица Пикк получила собственный фестиваль, который проводится второе лето. Люди с улицы Пикк ждут гостей 20 августа с 11 до 16 часов.
- Ул. Пикк, 2. В 12 часов у "Meretare" стартует историческая прогулка по улице Пикк. Гидом будет директор Тойлаской волостной библиотеки Леа Ранд.
- Ул. Пикк, 6. Семья Теппер пригласит в вафельное кафе.
- Ул. Пикк, 13. На террасе Тойлаского волостного дома откроется библиотечное "Читальное гнездо", в котором дети смогут помастерить, заняться решением литературных заданий; тут же состоится бесплатная книжная ярмарка. НКО "Тойлаский центр творчества" организует рабочие комнаты и продажу рукоделия. Домашняя выпечка и кофе.
- Ул. Пикк, 18. "Vana Fregati pubi" пригласит насладиться хорошей едой, кофе и пирожными.
- Ул. Пикк, 19. Тойлаская веранда рукоделия ознакомит с миром узоров и ковроткачества. Открыто кафе.
- Ул. Пикк, 24. Тойлаский дом отдыха откроет крошечное домашнее кафе, выставку предметов советского периода и фотоуголок, где можно будет сразу получить фотоснимок на руки.
- Ул. Пикк, 41. В Тойласком пожарном депо будет открыта выставка "Мари Пыльд - золотые руки" и pop-up-кафе "Elle". Рядом с пожарным депо откроется блошиный рынок.
- Ул. Пикк, 44. Семья Отто пригласит посетить ностальгическую выставку "Kotid ja muud märsid" ("Пакеты и прочие кошелки").
- Ул. Пикк, 51. Семья Раясаар пригласит во дворовое кафе, где можно будет приобрести магнитики на холодильник, смородиновые маффины и книги.
- Ул. Пикк, 61. Семья Кивимаа будет продавать мед летних цветов, а также предлагать оладьи, чтобы посетители могли тут же отведать их с медом. И кроме того, кофе, чай, молоко и морс из черной смородины - тоже для того, чтобы тут же попробовать мед с оладьями.