«Особая атмосфера поспособствует возникновению интересных идей»: мэр Нарва-Йыэсуу примет горожан ночью

«Для того, чтобы горожане, а почему бы и не гости нашего города могли поделиться своими заботами и радостями, мы откроем двери мэрии прямо на ночном мероприятии», - подтвердил Ильин, уточнив, что хотя это и офис на открытом воздухе, все полностью официально и направлено на общение с горожанами.

По словам мэра, прием людей на ÖÖBazaar при свете костров и факелов, безусловно, является особенным опытом для обеих сторон, и он уверен, что окружающая ярмарочная жизнь не будет мешать деловому диалогу.

«Приветствуются все вопросы о городской жизни Нарва-Йыэсуу. Особая атмосфера обязательно будет способствовать возникновению интересных идей, а если искры костров исчезнут во мраке ночи, мы поймаем эти идеи в моем кабинете», - сказал Ильин.

Официальный ночной прием мэра начнется в 19:00 19 августа и продлится до 01:00 20 августа. Чтобы быть бодрым, несмотря на поздние часы, мэр также делает часовой перерыв в 22:00, который он планирует использовать, чтобы подкрепиться и, возможно, искупаться.