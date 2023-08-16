Для максимально прямого общения с жителями Нарва-Йыэсуу двери офиса мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина будут открыты и в ночь на предстоящую субботу, 19 августа, когда в городе пройдет ÖÖBazaar и Фестиваль мастеров кулинарии и рукоделия.
«Особая атмосфера поспособствует возникновению интересных идей»: мэр Нарва-Йыэсуу примет горожан ночью
«Для того, чтобы горожане, а почему бы и не гости нашего города могли поделиться своими заботами и радостями, мы откроем двери мэрии прямо на ночном мероприятии», - подтвердил Ильин, уточнив, что хотя это и офис на открытом воздухе, все полностью официально и направлено на общение с горожанами.
По словам мэра, прием людей на ÖÖBazaar при свете костров и факелов, безусловно, является особенным опытом для обеих сторон, и он уверен, что окружающая ярмарочная жизнь не будет мешать деловому диалогу.
«Приветствуются все вопросы о городской жизни Нарва-Йыэсуу. Особая атмосфера обязательно будет способствовать возникновению интересных идей, а если искры костров исчезнут во мраке ночи, мы поймаем эти идеи в моем кабинете», - сказал Ильин.
Официальный ночной прием мэра начнется в 19:00 19 августа и продлится до 01:00 20 августа. Чтобы быть бодрым, несмотря на поздние часы, мэр также делает часовой перерыв в 22:00, который он планирует использовать, чтобы подкрепиться и, возможно, искупаться.
«Море всего в нескольких шагах, и, надеюсь, никого не смущает, что мэр курортного города своим примером жаркой летней ночью пропагандирует здоровый образ жизни и приглашает всех воспользоваться возможностью насладиться лучшим пляжем в Эстония», - сказал мэр Максим Ильин.