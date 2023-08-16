Eesti Gaas: дефицита газа не будет

«Третья часть импорта в Финляндию и Балтийский регион проходит через Eesti Gaas – большие объемы и прямые контракты с ведущими мировыми поставщиками позволяют нам предлагать клиентам надежные и доступные поставки и увеличивать свою рыночную долю», - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик, пишет rus.postimees.

Каазик подчеркнул, что менее чем за год Eesti Gaas полностью перешел на СПГ западного происхождения. «Новые маршруты поставок из Норвегии и США оправдали себя и на сегодня налажены – это придало газовому рынку в регионе больше определенности и также помогло сбить цену: по сравнению с осенью прошлого года цена на газ сейчас в шесть раз ниже», - сказал Каазик.