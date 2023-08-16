Cегодня в Нарве начинаются дни оперы

Фестиваль откроется вечером 16 августа комической оперой Джованни Баттисты Перголези "La serva padrona" ("Служанка-госпожа") в постановке Литовской национальной оперы. Это представление будет дано во дворе Нарвской арт-резиденции, что неподалеку от Кренгольмской мануфактуры, а сценой там станет - неожиданно - грузовая фура.

На главной же сцене под шатром в начале недели будут продолжаться репетиции, и первую публику здесь ждут 17 августа на балет "Flesh". Это повтор прошлогоднего хита Нарвских дней оперы. Балет создан ведущим танцором Национальной оперы "Эстония", хореографом и лауреатом президентской премии "Молодой деятель культуры" Евгением Грибом и независимым артистом балета из Финляндии Джеком Трейленом. Чтобы выразить взаимодействия души и тела, авторы использовали как приемы классического балета, так и средства современного танцевального искусства.

С полной программой VII Дней оперы в Нарве можно ознакомиться на официальном веб-сайте: www.narvaopera.ee.