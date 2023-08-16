Министерства предпочитают проводить летние дни для сотрудников в середине рабочей недели

Выделяемые на летние дни бюджеты варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро, а сами сотрудники платят за участие около 20 евро.

В Министерствах внутренних дел и образования и науки сообщили, что они не проводят летние дни.

Советник по связям с общественностью Министерства климата Герли Мяги сообщила ERR, что министерство уже провело свой летний семинар 29 июня (в четверг - ERR), незадолго до официального создания министерства.

На летних днях выступили министр климата Кристен Михал и канцлер Кейт Каземетс, которые рассказали о новом министерстве, его задачах и концепции. Участие приняли около 300 человек, министерство выделило на мероприятие 39 600 евро, с участников собрали по 15 евро.

"Мы организовали семинар в середине недели, чтобы как можно больше людей приняли участие в этом рабочем коллективном мероприятии", - сказала Мяги.

Министерство финансов провело летние дни 4-5 августа (пятница и суббота) в центре Паункюла, программа включала занятия спортом и совместный досуг. Бюджет составил 10 600 евро (без НСО), участники дополнительно заплатили по 15 евро. По словам представителя Минфина Гейли Хейнмаа, мероприятие началось после обеда в пятницу, поэтому люди успели поработать в первую половину дня, а срочную работу можно было сделать на месте удаленно.