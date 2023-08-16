Министерства предпочитают проводить летние дни для сотрудников в середине рабочей недели

Большинство министерств, которые организуют или уже провели в этом году летние дни для своих сотрудников, проводят их в середине недели, которая обычно является рабочим временем. Некоторые министерства называют это летним семинаром, подчеркивая, что речь идет о самосовершенствовании и сплачивании коллектива, и уверяя, что работа от этого не пострадает.
Выделяемые на летние дни бюджеты варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро, а сами сотрудники платят за участие около 20 евро.
В Министерствах внутренних дел и образования и науки сообщили, что они не проводят летние дни.
Советник по связям с общественностью Министерства климата Герли Мяги сообщила ERR, что министерство уже провело свой летний семинар 29 июня (в четверг - ERR), незадолго до официального создания министерства.
На летних днях выступили министр климата Кристен Михал и канцлер Кейт Каземетс, которые рассказали о новом министерстве, его задачах и концепции. Участие приняли около 300 человек, министерство выделило на мероприятие 39 600 евро, с участников собрали по 15 евро.
"Мы организовали семинар в середине недели, чтобы как можно больше людей приняли участие в этом рабочем коллективном мероприятии", - сказала Мяги.
Министерство финансов провело летние дни 4-5 августа (пятница и суббота) в центре Паункюла, программа включала занятия спортом и совместный досуг. Бюджет составил 10 600 евро (без НСО), участники дополнительно заплатили по 15 евро. По словам представителя Минфина Гейли Хейнмаа, мероприятие началось после обеда в пятницу, поэтому люди успели поработать в первую половину дня, а срочную работу можно было сделать на месте удаленно.
Министерство экономики и коммуникаций провело летние дни 10 августа (в четверг), потратив на них 29 000 евро. Участники должны были заплатить по 20 евро за себя и по 35 - за спутника. В программу входили спортивные игры, сауна и вечер с живой музыкой и ди-джеем. Представитель министерства Пауль Пихлак отметил, что мероприятие началось в четверг в 15:00, чтобы сотрудники успели завершить срочные дела. Кроме того, при необходимости можно было работать удаленно, и этой возможностью пользовались. 11 августа (пятница) в министерстве было обычным рабочим днем.
На этой неделе летние дни проведут Министерства иностранных дел и обороны, а также Министерство по делам регионов и сельского хозяйства.
Последнее выделило на мероприятие 25 000 евро, сбор с участников составил 7 евро. Летние дни пройдут 16-17 августа (среда и четверг). "Цель мероприятия - не развлечение, оно выполняет цели по взаимодействию, важные для организации. Программа летних дней достаточно гибкая, чтобы позволить всем участникам выполнять также срочные задания", - сказал канцлер министерства Марко Горбан.
МИД проведет свои летние дни 17-18 августа, т.е. в среду и четверг. В программу входит семинар по управлению временем и собой, а также спортивные игры, сообщила представитель министерства Анна Тислер-Лаврентьев. Первоначальный бюджет составляет 32 500 евро при 180 участниках. "Летний семинар проводится в рабочие дни, потому что он является в первую очередь курсами обучения", - подчеркнула представитель МИД.
Министерство обороны потребовалось два дня, чтобы ответить на вопросы ERR, при этом оно не назвало конкретные даты проведения своих летних дней. По информации ERR, они пройдут 17-18 августа, начавшись в четверг после обеда и завершившись в середине дня в пятницу.
"Мы круглый год очень много требуем от своих сотрудников. Поэтому мы считаем важным раз в год встретиться в неформальной обстановке, чтобы еще больше укрепить командный дух", - передала пресс-служба Минобороны комментарий канцлера Кусти Салма.
В программу входят различные совместные действия и музыкальное представление. Бюджет составляет 22 000 евро, плату за участие министерство решило не брать. "Платы за участие в этом мероприятии нет, это единственное в году крупное мероприятие для персонала", - сказала пресс-секретарь Минобороны Андра Нылвак.
Исполнительный директор Объединения менеджеров по персоналу Кай Саард сказала ERR, что организация летних дней по будним дням в последнее время стала обычным делом.
"Из своей практики я вижу, что все больше предприятий проводят летние дни в середине рабочей недели или с началом в пятницу, - сказала она. - Хотя есть отдельные учреждения, которые обычно проводят их в выходные дни".
По ее словам, проведение летних дней в середине недели связано с совмещением работы и личной жизни и поиском баланса между ними. "Несмотря на то, что летние дни в основном носят развлекательный характер, люди все равно хотят оставить выходные для семьи и личной жизни. Именно поэтому руководство предприятий часто организует летние дни в середине рабочей недели", - пояснила Саард.