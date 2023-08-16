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Главврачом Ида-Вируской центральной больницы избрана Пилле Летюка

Эрик Калда
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Пилле Летюка.
Пилле Летюка. Фото: arhiiv

В среду, 16 августа, состоялось заседание совета Ида-Вируской центральной больницы, на которым главным врачом была выбрана Пилле Летюка. Нового председателя правления пока выбрать не удалось.

Невролог и клинический специалист Пилле Летюка была выбрана главным врачом единогласно, передает пресс-служба Ида-Вируской центральной больницы.

Летюка приступит к работе с 1 сентября и станет членом правления больницы. С 2006 по 2021 год она была главным врачом Нарвской больницы. С 2021-го работает в Ида-Вируской центральной больнице.

До вступления Летюки в новую должность главным врачом остается доктор Тоомас Карийс, который 1 сентября начнет работать руководителем терапевтической клиники в клинике Тартуского университета.

Конкурс на должность председателя правления продолжается. В первом туре участвовали пять кандидатов, на собеседование пришли четверо, двое из которых пробились в следующий тур. В данный момент председателем правления остается Тармо Тохвер.

Срок должностных полномочий Тохвера истекает в конце ноября 2023 года.

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